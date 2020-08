/FOTO, VIDEO/ Déšť opět změnil plány akce Bezpečná Šumava, která se konala v sobotu u Prášil. Návštěvníci se nedočkali slibovaného vrtulníku záchranářů ani letadla Antonov. I tak byl ale program pestrý.

Bezpečná Šumava v Prášilech. | Video: Deník/Daniela Loudová

Letos šlo již o desátý ročník, kde se představily všechny složky Integrovaného záchranného systému ČR spolupracující na území Národního parku Šumava. Návštěvníci, kterých se i přes deštivé počasí dostavily stovky, si prohlédli techniku hasičů, záchranářů, policie, Horské služby a dalších složek. K vidění byly i různé ukázky zásahů, například u zraněného cyklisty, či práce se psy. „Moc se mi to tady líbí. Počasí tedy zase vyšlo hrozné. To už bylo i minulý rok. Těšili jsme se na letadlo a vrtulník, ale opět jsme se nedočkali. Děti si to ale i tak užívají, je zajímá i technika, která tady je,“ uvedla jedna z pravidelných návštěvnic Milena Bláhová z Plzeňska.