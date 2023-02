Architektem kulturního domu v Klatovech byl Petr Leitl. Celý projekt byl rozdělen do tří etap, kulturní dům byl první, pak už výstavba skončila. Další etapou měla být dostavba lůžkové části hotelu a třetí byly doprovodné stavby, které by doplnily celý blok mezi Drnovým potokem a průtahem města. „Kulturní dům je objekt, který nikdy nepřestal sloužit svému účelu. Je to budova, která byla a je energeticky velmi náročná, proto město Klatovy postupem doby a také nedávno investovalo do jejího zateplení. Vždy jsme respektovali vzhled budovy, kterou navrhl architekt Petr Leitl,“ řekl místostarosta Martin Kříž, který připomněl, co stálo na místě před výstavbou. „Pamětníci si jistě vzpomenou, že zde byla zástavba domků, nedaleko dokonce ještě v době 16. či 17. století stával domek, ve kterém bydlel klatovský kat,“ poznamenal Kříž.