Teď se chce zdokonalovat ve zdravotnickém oboru. Co ho k tomu vedlo? To nám sdělil během rozhovoru.

Co vás vedlo k tomu, že jste v nemocnici zůstal?

Už dříve jsem si říkal, že kuchařina bude pro mě v Beňovech konečná, že za ta léta, kdy jsem toto povolání vykonával, už půjde o poslední místo, kde budu vařit. Už nějaký čas jsem přemýšlel, co bych chtěl dělat do budoucna, abych měl čas i na rodinu a koníčky. Ono totiž jako kuchař jdete od rána do práce a vracíte se až hodně pozdě večer, když už prostě nikdo do restaurace nepřijde. Tím, že nastala situace s Covidem, tak jsem mohl vyzkoušet i jiné povolání, kde mam stálou pracovní dobu a vím, že když končím v 6 tak opravdu v těch 6 končím. Viděl jsem práci v nemocnici jako výzvu a možnost zkusit něco jiného. Tzv. si rozšířit obzory. Když jsem viděl, jak to na oddělení funguje – každý si pomáhá, profesionální úroveň zdravotního personálu a jak mě všichni přijali, i přesto, že nemám žádnou zdravotnickou praxi, tak mě to přesvědčilo, že jsem na správném místě.

Dá se říci, že jste se v té práci našel?

Ano, i tak se to dá říci. Rád pomáhám lidem a zde v nemocnici to mohu plně využít. Jak sestrám, kterým se snažím být po ruce a pomáhat i nad rámec svých povinností. Tak i pacientům, pro které tu jsme. Jsem na oddělení Jip, kde jsem moc rád a máme tu i vážné případy. Pro pacienty jste potom jak pomoc fyzická, kdy jim pomáháte při úkonech, které díky svému stavu nejsou schopny provádět, tak ale i psychická, kdy si potřebují s Vámi i povídat. Dokonce jsem zde zažil už i své poprvé, kdy jsem si pustil jednoho pána více pod kůži. Dostal mě jeho příběh a musel jsem nad ním přemýšlet, jak v práci tak i doma. Snažil jsem se mu pomoci, aby myslel na něco hezkého. V dnešní době, kdy návštěvy v nemocnicích jsou zakázané nebo striktně omezené, Vás má pacient jako jediného, kterému se může svěřit. A i tohle mě naplňuje. Nechci si jen oddělat svou práci a jít dál. Celý zdejší kolektiv mě nad očekávání přijal a za to jsem jim velice vděčný. Je to náboj, když chodíte do práce s radostí a těšíte se tam.

Plánujete si tedy udělat i zdravotnický kurz či školu?

Určitě. V tomto odvětví se musíte neustále vzdělávat a držet krok s dobou. Dostal jsem nabídku přímo od nemocnice na kurz sanitáře, abych tuto práci mohl vykonávat i jako už kvalifikovaný pracovník. Už mám vše vyřízené a jakmile se otevřou školy, začnu se učit. Nepředpokládal jsem, že se ještě někdy do školy vrátím ale musím přiznat, že se na to velmi těším. Rád se posouvám dál a zdokonaluju se. V nemocnici jsem již od listopadu, tak jsem už leccos pochytil. Když je člověk hozený do vody, tak se naučí plavat rychleji. A tak to bylo i se mnou. Ale spoustu odborných věcí Vás naučí jen škola.

Nebude vám kuchařina chybět?

Myslím si, že ne. Vařím stále. Ba naopak, vaření jako koníček mě baví daleko víc. Ať už pro rodinu nebo pro holky na oddělení, které si také rády zamlsají. Kuchař je velmi náročná profese a po těch letech vaření jsem rád pověsil rondon na hřebíček.