„Kubíček se narodil po komplikovaném porodu kleštěmi ve strakonické nemocnici. Bohužel byl přidušený, takže musel být převezen na neonatologické oddělení krajské nemocnice v Českých Budějovicích, kde byl týden v umělém spánku,“ popsala těžký příchod Kubíka na svět chlapcova maminka Stanislava Ducháčová. Ve dvou letech byla u dítěte diagnostikována dětská mozková obrna.

Do třech let nebyl chlapec schopen vůbec chodit, jen jezdil na tzv. odrážedle. I díky péči svých blízkých a své vytrvalosti ale během uplynulých let udělal Kubík výrazné pokroky. „Hůře chodí a má horší stabilitu na pravou stranu, občas se stane, že upadne. Ale bojuje s tím. Dokonce hraje fotbal za Sušici, občas si dokonce může při zápase starší přípravky zachytat. A také chodí do sušického kotle fandit áčku, nechybí na žádném zápase,“ zbilancoval aktuální stav Martin Ducháč.

Příjedou Mistr, Hartig, Šírl

Právě fotbalisté Sušice budou jedněmi z hlavních aktérů benefiční akce, když sehrají zápas s týmem Jana Bergra. Jeho dres obléknou i další známí hráči – Lumír Mistr, Jan Fiala, Lukáš Hartig či Radek Šírl. „Ještě před tím bude sehráno utkání mladších žáků a starší přípravky.

Příchozí se mohou dále těšit na míčového žonglera Jana Webera, dražbu dresu Jana Bergra, prohlídku motorek a amerických automobilů, skákací hrad či dětské soutěže,“ zve Ducháč.