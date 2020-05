„Během minuty se změnil celý náš život. Ještě ten den byl ve škole, odpoledne už se mi nezdálo jeho bříško. Po hmatu jsem našla zvětšenou uzlinu,“ vzpomíná maminka, paní Iveta, která je zdravotní sestra, a pokračuje: „Přišli jsme včas. Být to o pár dnů později, nemoc mohla zasáhnout i mozek nebo kostní dřeň,“

Burkittův lymfom je velmi agresivní nádorové onemocnění lymfatického systému. Kubíček podstoupil čtyřměsíční chemoterapeutickou a biologickou léčbu. Hospitalizovaný byl společně s tatínkem. „Manžel mi tenkrát řekl: ‚Jeď domů, sbal mi věci, já s ním budu.‘ Samozřejmě jsem se snažila pravidelně do nemocnice dojíždět. Leonku jsem přestala kojit a s péčí o ni nám pomáhaly babičky. Do nemocnice mě za Kubíčkem každý den vozil můj tatínek,“ líčí Iveta.

Spolu s náročnou léčbou rodině přibyla pravidla, která musel malý pacient dodržovat. „Nesměl do kolektivu, doma jsme každý den uklízeli s dezinfekčními přípravky, i prach se stal nebezpečným. Stravu má nízkobakteriální, v rámci ní se nic nesmí ohřívat, potraviny můžeme kupovat jen balené a ideálně v BIO kvalitě. Ovoce a zeleninu může například jen ty, které se dají oloupat. Když to přeženu, tak i konzumace papriky ho může ohrozit na životě, protože jsou na jejím povrchu bakterie, s nimiž se tělo zdravého člověka snadno vypořádá, ale Kubíček ne,“ popisuje paní Iveta. Intenzivní část Kubíčkovy léčby byla ukončena loni v září, do školy se ale s ohledem na zdravotní stav a koronavirová omezení ještě vrátit nemohl. Už se tam podle maminky ale moc těší.

Protože rodina na několik měsíců přišla o svůj hlavní příjem, obrátila se na nadaci Dobrý anděl. Ta jim pomáhá pravidelnými finančními příspěvky celou situaci zvládnout. „Žijeme ze dne na den a jsem šťastná za každý, kdy je náš syn zdravý. Snažíme se nepřipouštět si obavu z možného návratu nemoci a jsme vděčni lékařům z Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice Plzeň, že nám našeho Kubíčka vyléčili. Velké poděkování patří také naší rodině, mému úžasnému manželovi, jeho zaměstnavateli, který mu vyšel vstříc, přátelům, našim kolegům, kolegyním a Dobrým andělům, kteří neváhali a rychle pomohli,“ uzavřela paní Ivana.