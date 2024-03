Kryštof bude koncertovat sporadicky, ale pak plánuje dvojité oslavy i turné

Richard Krajčo zavítal se svou kapelou Kryštof v rámci turné také do Klatov, kde měli vyprodáno. Deník tak využil příležitosti, aby mu položil i několik otázek. Během rozhovoru vysvětlil nejen to, jak je to s chystanou pauzou, která je spíše omezením koncertování, ale také co se chystá nového a jak se mu v Klatovech líbilo.

Kryštof v Klatovech. | Video: Daniela Loudová