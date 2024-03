Řidič narazil do domu a pak od dvou členů party dostal pořádně nařezáno a ještě mu rozbili auto. Teď jeden z nich stane před soudem a reálně mu hrozí nepodmíněný trest. Je to totiž ten samý, který spolu s dalšími dvěma zbil předtím jiného muže tak, že už na jedno oko nikdy neuvidí. Druhý agresor už byl potrestán trestním příkazem. Řidič, kterému hrozí nejtvrdší postih, si na soud ještě počká.

Svatba se v restauraci 100dola nedaleko Klatov konala loni počátkem srpna. Muž ze sousedství, Lukáš P., se tam dostal do slovního a fyzického sporu se svatebčany kvůli jejich chování. Pak se před nimi dal na útěk, ale Marek Bažo, Dušan Godla a David Kováč ho pronásledovali. Když upadl, surově ho zbili. Mlátili ho pěstmi a kopali do něj, soustředili se převážně na hlavu. Způsobili mu řadu závažných zranění. Byl přímo ohrožen na životě, na jedno oko už bude navždy slepý. Bažo a Godla dostali loni na podzim u klatovského okresního soudu podmínky, Kováč 34 měsíců nepodmíněně ve věznici ostrahou. V tom je ale započtena i předchozí trestná činnost, jde o souhrnný trest.

Jenže krvavým incidentem při svatbě to tehdy neskončilo. Svatebčané se večer vypravili do Klatov, kde se jeden z účastníků Michal Horváth (30) dostal do konfliktu právě s Davidem Kováčem a dalšími. Padly i rány pěstí, létalo pití. Horváth, který měl v sobě přes 1,7 promile alkoholu, si pak došel pro auto a podle svědků se s ním v Pražské ulici rozjel přímo proti Kováčovi a dalším lidem, kteří s ním stáli na chodníku. Naštěstí zachytil jen jednoho za nohu, ostatní stačili uskočit. Sám řidič, který pak naboural do domu, vyvázl bez újmy. Ale jen krátce. Do parády si ho vzali Kováč (25), který figuroval už v předchozím konfliktu, a Martin Guman (24). Otevřeli oboje přední dveře od auta, zasadili mu několik ran, a pak ho vytáhli ven. „Kováč ho pak srazil na zem, minimálně jednou ho kopl a zasadil mu několik ran. Když se mu podařilo utéci a skrýt se v nedaleké provozovně s kebabem, Kováč s Gumanem poničili auto,“ popsal Deníku zdroj obeznámený s případem.

Gumana za to již trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení, potrestal klatovský soudce Petr Sperk. „Za přečin poškození cizí věci v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu 18 měsíců. Je také povinen zaplatit majitelce vozu škodu 14 tisíc korun,“ řekl Deníku Sperk s tím, že rozhodnutí již nabylo právní moci.

Teď v březnu by měl před soudem stanout i Kováč. Vzhledem k předchozím odsouzením, která si právě odpykává ve věznici, tak lehce jako Guman nevyvázne. Státní zastupitelství mu v obžalobě navrhlo prodloužit pobyt za mřížemi, podle informací Deníku o zhruba půl roku.

Ještě mnohem tvrdší trest ale hrozí Horváthovi. Ten byl loni po události obviněn ze spáchání zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. A byl vzat do vazby, odkud již byl ale propuštěn na svobodu. Policie se případem dosud zabývá. „Stále probíhají úkony trestního řízení,“ uvedla bez bližších podrobností policejní mluvčí Dagmar Brožová. Podle zjištění Deníku ještě nebyl ani podán návrh na podání obžaloby. Bude-li uznán vinným, hrozí Horváthovi 5 až 12 let vězení.