Karbofuran opět zabíjel. Tentokrát orla, kterého kroužkovali před pěti lety u Horažďovic, ušetřena ale nebyla ani další zvířata. Ochránci zvířat bijí na poplach.

Otravy orlů mořských i dalších zvířat karbofuranem bohužel nejsou nijak vzácné. | Video: Deník/Milan Kilián

Když ho před necelými pěti lety zástupci DESOP Plzeň kroužkovali na hnízdě nedaleko Horažďovic na Klatovsku, byla to to ještě taková roztomilá kulička peří. Od té doby tento orel mořský pořádně vyrostl a dle všeho se právě chystal vyvést rodinu ve středních Čechách. Jeho život ale před pár dny ukončila jedovatá nástraha. Není jediný, karbofuran na daném místě usmrtil více zvířat. Ochránci zvířat bijí na poplach a varují, že v krutých bolestech stále umírají nejen tito vzácní ptáci, ale v ohrožení jsou i další zvířata a také třeba děti. Nepomohly ani dva soudní tresty pro traviče.

Jak poznat podezření na otravu? • víc mrtvých zvířat pohromadě (dravci, krkavcovití, šelmy – dva a víc jedinců v okruhu 300 m)

• podezřelá návnada (maso, vnitřnosti, vejce – zejména s viditelným fialovým zbarvením nebo posypané práškem či potřené béžovou emulzí)

• mrtvé zvíře poblíž návnady

• mrtvý hmyz na uhynulém zvířeti či návnadě

• mrtvé zvíře v typické pozici (ptáci: křečovitě sevřené pařáty, roztažená nebo poloroztažená křídla; šelmy: leží na boku, natažené nohy, otevřená tlama, někdy hlava zvrácená dozadu)

• mrtvá zvířata na otevřeném prostranství (nejsou pod elektrickým sloupem ani poblíž trati či silnice) Zdroj: Česká společnost ornitologická

Orel původem z Babin na Horažďovicku byl nalezen koncem února mezi obcemi Jesenice a Nedrahovice na Příbramsku. „Byla tam i další mrtvá zvířata, mimo jiné ještě jeden orel, který ale nebyl kroužkovaný. Pravděpodobně šlo o pár, který měl hnízdo v tamních lesích. Je téměř jisté, že šlo o otravu karbofuranem. Nasvědčoval tomu i rychlotest provedený na místě,“ řekl Deníku ornitolog Josef Veselý. Pro otravu uvedeným nervovým jedem svědčí i křečovitě sevřené pařáty, poloroztažená křídla a zvrácená hlava dravce, to jsou typické příznaky. Policie ale zatím otravu karbofuranem potvrdit nemůže. „Ještě nemáme k dispozici výsledky pitvy,“ vysvětlila středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková, která potvrdila, že v dané věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů týrání zvířat, pytláctví a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Pachatel spravedlnosti zatím uniká.

Otrav neubývá

Otravy orlů mořských i dalších zvířat karbofuranem bohužel nejsou nijak vzácné, jen za loňský rok Česká společnost ornitologická (ČSO) zaznamenala 25 otrávených dravců. Navíc je velmi těžké dohledat a pak ještě potrestat pachatele. Průlomový rozsudek padl v roce 2021, kdy byl muž z Klatovska potrestán za to, že u Mečichova na jihu Čech otrávil karbofuranem dva orly mořské a dva krkavce. Strakonický soud mu uložil trest v délce 2,5 roku, podmíněně odložený na zkušební dobu 3,5 roku. Verdikt pak následně potvrdil odvolací Krajský soud v Českých Budějovicích. „Po dvaceti letech, kdy se zabýváme ptačí kriminalitou, jsme se dočkali. První rozsudek za pokládání otrávených návnad je pravomocný. Český stát se tak zařadil mezi země, které svoji přírodu chrání důsledně a svévoli travičů netolerují. Potenciální budoucí oběti mají naději, že si traviči své chování příště důkladněji rozmyslí. A my ostatní se můžeme těšit, že trávení jednou zmizí z naší přírody úplně,“ radoval se tehdy ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Pak byl ještě v roce 2022 odsouzen myslivec a chovatel holubů z Břeclavska za dlouhodobé pokládání otrávených návnad, kterými zabil mimo jiné luňáky červené. I on dostal podmínku. Jenže na lepší časy se neblýská. Zvířata včetně orlů umírají na otravu zakázaným jedem dál a pachatelé dál unikají. „Je to problém, který snad nemá konce. Do doby, než se otráví člověk. Přitom se v této problematice udělal neuvěřitelný kus práce,“ posteskl si vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň s tím, že problém je v tom, že orli jsou mrchožrouti a sežerou otrávenou návnadu, nastraženou na jiná zvířata. „Jsme úplně zhrozeni z toho, že ač už padly soudní tresty, je to pořád,“ uzavřel Makoň. Otrávené návnady ohrožují nejen divoká zvířata, ale i děti či psy na procházce. Spolehlivě zabíjí už pár kapek jedu.

Jeden mrtvý orel mořský byl před pár dny nalezen podle informací Deníku dokonce i u již zmíněného Mečichova. Bylo podezření, že ho zabil karbofuran, jako jeho předchůdce před několika lety. To ale policie odmítla. „Pitva otravu vyloučila, zemřel přirozenou smrtí,“ řekla Deníku jihočeská policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

A jak postupovat, když máte podezření na otravu zvířete, které jste našli? „Ničeho se nedotýkejte, s ničím nehýbejte, prohlídku provádějte pouze očima. Nenahýbejte se příliš blízko k mrtvým zvířatům nebo návnadám. Karbofuran se vstřebává i kůží a dýchacími cestami!“ varuje ČSO. Nález nafoťte, zaznamenejte polohu a neprodleně oznamte (ČSO, policie).