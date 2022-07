U Bezděkova na Klatovsku se srazil traktor s vlakem

Přestavba dopravní tepny, která spojuje Borská pole s Křimicemi, souvisí se zkapacitněním nejfrekventovanějšího plzeňského kruhového objezdu u Makra. Ten bude muset být kvůli spuštění Západního okruhu přebudován na turbo okružní, jinak by s nárůstem dopravy hrozil v místě dopravní kolaps.

Obchvat Plzně má být hotový na jaře 2023, přestavba křižovatky na turbookružní, která je pro provoz obchvatu stěžejní, však začne nejdříve v polovině příštího roku.

Turbookružní křižovatku budou řídit semafory, což by mělo dopravní situaci výrazně ulehčit. „Definitivním zlepšením bude, až se vybuduje finální podoba, tedy že se přidají vjezdové a výjezdové pruhy na všech připojeních, tedy na Folmavské, Obchodní, Domažlické a Regensburské,“ uvedl již dříve tehdejší ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Stavba Západního obchvatu přinese ještě další omezení. Podle Jarošové bude od 25. července do 31. srpna fungovat jen jeden jízdní pruh v ulici Chebská v Křimicích a dopravu tam budou řídit semafory. „V souvislosti s výstavbou okruhu dojde ještě k úplné uzavírce ulice V Radčicích, v úseku od začátku Radčic ve směru z centra ke křižovatce s ulicí Jarní,“ informovala Jarošová a dodala, že silnice bude uzavřená od 8. do 31. srpna. „Objízdná trasa bude vedena po trase Skvrňanská – Vejprnická – Křimická – Chebská – Prvomájová zpět do Radčic,“ doplnila mluvčí.

Západní okruh propojí čtvrť Bory se Severním Předměstím a výpadovkou na Karlovy Vary.

Akce za téměř dvě miliardy korun ulehčí dopravně přetížené Plzni. Stavba započala už v roce 2009 nultou etapou, kdy byl za 174 milionů korun vystavěn kruhový objezd na Borských polích. Na ní navázala etapa první, při níž byla od září 2012 do září 2014 za téměř miliardu korun vybudována komunikace od Domažlické ulice do Křimic.