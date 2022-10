Oslavy potrvají po celý víkend, kdy mohou bývalí studenti i učitelé přijít zavzpomínat na léta strávené v zemědělské škole, připravené jsou i přednášky o Františku Machníkovi, bývalém řediteli školy a zároveň tehdejším ministru obrany.

Navštívit můžete i farmářský a řemeslný trh a také se podívat na 1. otevřené mistrovství Plzeňského kraje v orbě, které se uskuteční na pozemcích školní farmy v sobotu.

Den otevřených dveří s prohlídkami všech prostor školy včetně centra odborného výcviku potrvá až do neděle, a to vždy od 8 do 16 hodin.

