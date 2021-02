Deník na návštěvěZdroj: Deník

Jak dlouho děláte kronikářku?

Kronikářku města Rabí dělám od roku 2009, kdy jsem o to byla požádána starostou. Předchozí kronikářka pro zdravotní problémy vynechala několik let v psaní, tak moje začátky byly velmi těžké. Neměla jsem zkušenosti a hledala jsem informace, jak se kronika vůbec vede. Absolvovala jsem jedno školení v Praze, prohlédla mnoho kronik ostatních obcí a udělala si obrázek.

U nás se psalo až do roku 2017 ručně do velké knihy. Tehdy byla dopsána v pořadí čtvrtá kronika. Já jsem potom požádala zastupitele o možnost psát kroniku v počítači, což mě osobně usnadnilo práci. Kronika je poté vytištěna, svázána a její kopie jsou k dispozici na úřadu.

Jaké je vaše práce?

Práce kronikářky není jen o zapsání ročního zápisu po skončení roku, ale je to soustavná práce s informacemi, nutnosti zajímat se o všechno dění v obci a také se zúčastňovat všech akcí. Stále fotím vše zajímavé a mojí specialitou v přílohách kroniky je fotokniha z celého roku s komentářem, kterou sestavuji. Jsou to hodiny mravenčí práce, ale zatím mě to baví. Přiznám se, že už jsem před pár lety začala hledat svého nástupce, zatím má jediná zájemkyně má malé děti, ale myslím si, že za několik let už předám žezlo.

Vzpomenete si, co nejzajímavějšího máte v Rábské kronice zaznamenáno?

Rábská kronika oslaví zanedlouho 100 let od začátků psaní historie obce. Je velmi poučné se do ní občas podívat a přečíst si, co se tehdy událo. Zajímám se o stavby, a tak nemůže zůstat nepovšimnuta i dnešní budova městského úřadu čp. 15 na náměstí. Tu koupila obec 1. 12. 1859 za 8631 zlatých i s pozemky, které samotné za dva roky výhodně prodala za 8984 zlatých. Dům patří stále obci již přes 160 let a tehdejší radní se prokázali jako opravdu dobří obchodníci. I z toho lze čerpat zkušenosti.

Kronikář by měl objektivně zapisovat všechny události v obci. Proto mě mrzí, že o historických převratech roku 1948, 1968 a 1989 je v kronice tak málo, že si nelze udělat obrázek o těchto událostech v Rabí. Možná je to tím, že kroniku vždy psali především učitelé a ti zřejmě museli být obezřetní. Tak se rozhodli o ničem nepsat.

Jako kronikářka píši do Rábských novin tématické okruhy z historie obce, dělám výstavy pro různé příležitosti. Jako ocenění své práce si velmi vážím Diplomu za vzorné vedení kroniky v krajské soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje 2016.

Vedete i spolek ROSA, jak dlouho již působí v Rabí? Co vše děláte?

Rabský okrašlovací spolek ROSa byl založen v roce 2010 mnou a dvěma kamarádkami. Chtěly jsme připravovat v Rabí akce pro děti a seniory. Již při založení jsme měli více než 20 členů a počet se rozrostl až na dnešních 45. Jsme rodinný spolek, protože sdružujeme celé rodiny našich členů. Na společných akcích se tedy setkávají ne jednotlivci, ale celé rodiny s dětmi.

Naším cílem je podpořit setkávání občanů, děláme tradiční akce – vycházky, masopust, karnevaly, grilování, koncerty, divadla, lampionové průvody, zájezdy do okolí, vánoční setkání. Na nevyužitém plácku jsme vybudovali brigádnicky prostorné a navštěvované dětské hřiště s různými atrakcemi. Darovali jsme ho potom obci. Velmi úzce spolupracujeme s městem, které nás také podporuje a my zase pomáháme zajišťovat pořadatelsky MDŽ a jiné městské akce. Naší největší spolkovou akcí je Nebíčko a peklíčko ve hradu Rabí, kterou zajišťujeme s pomocí města, hradu a ochotných lidí již několik let a je každoročně hojně navštěvována.

Již od roku 2010 vydáváme Rábské noviny, do konce roku 2020 to bylo úctyhodných 52 čísel, které dostávají občané zdarma. A v tom roce jsme si k desetiletému výročí naší spolkové existence nadělili historicky první stolní kalendář 2021, který byl také pro všechny zdarma.

Co chystáte na letošní rok?

Rok 2021 nemá zrovna dobrý začátek a obávám se, že tak jako v roce loňském, i letos opět ochromí pandemie naše aktivity. V roce 2020 jsme skončili s akcemi v březnu setkáním na MDŽ a při uvolnění v létě jsme stihli jeden koncert a kurz kaligrafie. Letos to nevypadá o mnoho lépe. Přesto bychom chtěli dělat naše tradiční a oblíbené akce.