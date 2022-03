Majetková trestná činnost je 38 % zastoupena na celkové kriminalitě Klatovska a již několik let se zařazuje na přední místo, ale i přesto klesl její počet vloni v porovnání s předchozím rokem o 45 případů. Mezi nejčastější případy patří vloupání do rekreačních chat a chalup (20), obchodů a restaurací (15) a bytů a rodinných domů (10), dále jsou časté krádeže vozidel (14), kol (10) a nejvíce v obchodech (61).

Násilnou trestnou činnost vyšetřovali policisté v 66 případech trestných činů. Prověřovali jeden pokus vraždy a ze závažnějších trestných činů byla spáchána dvě loupežná přepadení. „U trestného činu úmyslné ublížení na zdraví bylo zaznamenáno 22 případů, což je o čtyři více než v roce 2020 a u porušování domovní svobody 24 skutků, což je nárůst o sedm případů. Pokles byl zjištěn u nebezpečného vyhrožování, a to na 9 z 20 prověřovaných v roce 2020 a dva případy násilí proti úřední osobě, což je o čtyři méně než předešlý rok. Objasněnost u trestných činů loupež, nebezpečné vyhrožování, nebezpečné pronásledování a vydírání činí 100 %. Celkově lze tuto velmi sledovanou problematiku na našem teritoriu hodnotit jako stabilizovanou,“ sdělila Ladmanová.

Zneužívané děti

Smutná jsou čísla týkající se mravnostních případů, kdy počet stoupl z 18 na 30 oproti roku 2020. „Konkrétně jsme prověřovali osm skutků pohlavního zneužití, kdy poškozenými jsou nezletilé děti, dětská pornografie a zneužití dítěte k ní ve 12 případech a sedm případů znásilnění. Mezi oběťmi pohlavního zneužívání jsou zejména nezletilé osoby, vyšetřování je náročné a zdlouhavé, neboť se musí vyžádat mnoho znaleckých posudků a vyšetření věrohodnosti,“ okomentovala smutnou skutečnost policejní mluvčí.

Stoupající hospodářská trestná činnost je nejvíce zapříčiněna nárůstem internetové kriminality. Mezi 105 prověřovaných skutků hospodářské kriminality je poškození a zneužití záznamu na nosiči informací – 20, úvěrové podvody – 20, zpronevěra – 15, porušení práv k ochranným známkám a jiným označením – 13, neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému – 13, podvod – 11 a další.

Dále bylo evidovaných 422 trestných činů z různých oblastí, což je o 49 více proti předchozímu roku. Sem patří ohrožení pod vlivem návykové látky - 142 osob, 58 osob - připustilo zanedbání povinné výživy, výtržnictví ve 13 případech a 6 sprejerství. „Porušení především zákazu činnosti u přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání jsme zjistili u 87 osob, zejména šlo o řidiče, kteří porušují dopravní předpisy. U trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropnímu látkami, přechovávání a nedovolené pěstování rostlin obsahující omamnou nebo psychotropní látku bylo v roce 2021 vyšetřováno 26 trestných činů,“ informovala policejní mluvčí.

Za rok 2021 bylo stíháno celkem 582 osob (506 mužů, 76 žen) a jedna právnická osoba. Recidivisté se na celkové objasněné trestné činnosti podíleli 46 %, kdy vloni bylo zjištěno 269 osob. Dále bylo evidováno pět pachatelů do 14 let věku a mladiství od 15 do 18 let spáchali deset trestných činů.