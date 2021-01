Za celý rok provedlo transfúzní oddělení 5235 odběrů krve, což je o 366 odběrů více než v roce 2019. Odběry plazmy zůstaly přibližně na loňské úrovni. Letos jich bylo 2504. „Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem dárcům, kteří se nezalekli pandemie koronaviru a nepřestali darovat. Naopak mnozí chodili pravidelněji a přivedli s sebou i nové dárce,“ řekla vedoucí lékařka transfuzního centra Jana Zítková. Díky tomu se meziročně zvýšil počet odběrů krve a plazmy ze 7401 na letošních 7739.

DÁRCE NEBRZDILI

Důvod nárůstu spatřuje lékařka částečně v pravidelných výzvách, které nemocnice uveřejňovala a dárci je vyslyšeli, ale také v tom, že lidé měli během pandemie zřejmě více času a transfuzní oddělení dárce letos „nebrzdilo“. „Stává se, že když máme od nějaké krevní skupiny velké zásoby a hrozí, že by se nespotřebovala do doby expirace, tak dárce s touto krevní skupinou přes barometr krve na našem webu informujeme, aby odběr odložili. To jsme ale letos skoro vůbec nedělali. Zvýšil se totiž odběr krve našich sesterských nemocnic, například ve Stodě,“ sdělila lékařka.

Někteří brali dárcovství jako povinnost. „Ani mě nenapadlo, že bych přestal chodit kvůli pandemii na odběry. Právě naopak jsem si říkal, že bude možná potřeba ještě více,“ uvedl jeden z nich.

ZMĚNA V PŘÍŠTÍM ROCE

Provoz odběrového centra Klatovské nemocnice bude v příštím roce stejný jako letos. Jediná drobná změna je, že v pátek se budou odebírat jen pravidelní dárci, nikoli prvodárci. S odběry se po Novém roce začne hned v pondělí 4. ledna od 6.30 hodin. Také v roce 2021 se budou konat odběry krve i výjezdovým způsobem – tradičně v úterý a v destinacích, jako jsou Domažlice, Horažďovice, Sušice nebo Bělá nad Radbuzou.