Na většině míst se o víkendu slavily Velikonoce, ale hrad Opálka u Strážova obsadili krampusové. A to, že tyto bytosti vylézají jen v noci, na hradě neplatilo.

Krampusové na hradě Opálka. | Video: Daniela Loudová

Neobvyklé setkání o velikonočních svátcích čekalo na návštěvníky hradu Opálka v sobotu, a to s Krampus team Šumava. „Chtěli jsme dětem umožnit se s krampusáky setkat ve dne, aby se s nimi seznámily, poznaly je a v čase, kdy obvykle řádí, se jich už tolik nebáli,“ uvedla majitelka hradu Opálka Marcela Radlingerová.

A jak bylo vidět, lidem neobvyklý čas vůbec nevadil, naopak, přijeli se podívat rádi. „Když jsem pozvánku viděla, tak jsem si nejprve myslela, že si asi spletli čas, ale ne. A nakonec mi to přijde fajn, je to zase něco jiného a děti se určitě takhle ve dne méně bojí. Není přece třeba, aby je krampusové jen děsili. Mně se to líbí,“ řekla jedna z maminek Renata Zedníková.

Zdroj: Daniela Loudová

A nebyla sama, rodin s malými i většími dětmi tam zavítalo během odpoledne více. Svoji odvahu prokázaly nejen děti, ale rozhodně své peklíčko si zažili i samotní krampusáci, jelikož v sobotu panovaly teploty okolo dvaceti stupňů a v huňatých převlecích se tak dost zapotili.

Hrad Opálka tím tak zahájil letošní sezonu. Během ní se mají lidé opět na co těšit. Chybět nebudou Středověké slavnosti 27. července, či koncert zpěvačky Lenky Filipové 17. srpna.

Bohužel se nyní hrad potýká s jednou nepříjemností, někdo neznámý jim naboural sociální sítě, kde informují nejen o plánovaných akcích. Byli tak nuceni vytvořit nové skupiny, čímž přišli o mnohé sledující, nyní tak sbírají svoji fanouškovskou základnu znovu.