Zcela zaplněné náměstí v Sušici sledovalo v sobotu v podvečer videomaping k oslavě významného výročí města - 750 let.

Oslavy 750 let v Sušici. | Video: Daniela Loudová

V roce 1273 král Přemysl Otakar II. připojil Sušicko včetně prastaré osady Sicca (zvanou také Schuttenhofen) zpět k českému království a položil tak základ pro vybudování královského města. V následujících letech byla provedena lokace a vzniklo náměstí s navazujícími ulicemi v podobě, jaká je dodnes.

K oslavě výročí byl nachystán poutavý videomaping, který vyzdvihl okamžiky bohaté historie Sušice. Zaplněné náměstí, které v úvodu pozdravil starosta města Petr Mottl, sledovalo poutavou a dechberoucí projekci, která byla promítána na jednu z dominant města, bývalý hotel Fialka. „Byla to skutečně nádhera. Úžasné provedení, sledovala jsem to celé s napětím a nadšením, co vše se dá udělat. Opravdu krásné. Stejně tak jako je naše Sušice, které přeji do dalších let především klid a pohodu mezi obyvateli, aby utichly různé sváry a žili jsme zde spokojeně," řekla jedna z divaček Marie Bláhová.

Večerem pak svou hudbou provázela skupina Karavana Swingers Band.