Pokračování první úspěšné minisérie Král Šumavy režiséra Davida Ondříčka, kterou znají televizní a internetoví diváci z platformy Voyo, se natáčelo o posledním zářijovém víkendu v malé vesničce Úterý na severu Plzeňska. Filmaři tu natáčeli scény do třetího dílu druhé řady.

Pokračování úspěšné minisérie Král Šumavy se natáčelo také v Úterý | Video: Deník/Monika Šavlová

Proč filmový štáb dorazil točit právě do Úterý? „Vyhledáváme místa po celé naší republice, kde se dají točit dobové filmy tak, aby to nebylo za cenu velkých stavebních úprav. Úterý nás zaujalo pro scénu řeznictví a lokaci, které říkáme byt Bauera. Jsou to místa, která jsou pro nás velmi důležitá, vytváří celkový dojem prostředí, kde Hasilovi žijí,“ odpověděla Deníku producentka Daria Špačková.

Slunné sobotní poledne přinášelo radost obyvatelům obce, kde se natáčelo, filmařům však dělalo spíše vrásky na čele. „Točíme přeci temný kraj, slunečné počasí je pro nás tedy spíše nepříjemností,“ konstatovala Daria Špačková. Situaci komplikoval filmovému štábu také zvuk sekaček a motorových pil, které v obci v průběhu natáčení téměř nepřetržitě zněly. „Zvukaři se s tím budou muset nějak popasovat,“ krčila rameny Špačková.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V minisérii působí od začátku herec Jan Nedbal. Hraje Bohumila Hasila, bratra známého Krále Šumavy, který svému bratrovi ve všem pomáhá, i když v samotném převádění nebyl až tolik aktivní jako Josef Hasil. „Za možnost zahrát si v tomto seriálu jsem byl moc rád. Mám obrovskou radost, že mohu ztvárnit tak důležitou historickou roli. Těší mě, že se mého života dotýká zrovna Král Šumavy,“ odpověděl Deníku na otázku, jak vnímá svoji účast na natáčení miniseriálu a co si o známém převaděči myslí, Jan Nedbal. „Já bych Krále Šumavy tak trochu přirovnal k Batmanovi. O něm kdysi bylo řečeno, že Batman je vlastně symbol, neb masku si na obličej může vzít kdokoliv. A podobně to vnímám právě u Krále Šumavy. Jeho odkaz není úplně dle mého o tom, že on jako jedinec pomáhal lidem, ale že on dával naději lidem, že vždy existuje nějaká šance,“ dodal.

Jan Nedbal s Oskarem Hesem, který v seriálu hraje Josefa Hasila, v nedávné době dotočil také film o bratřích Mašínových, který půjde do kin nyní v říjnu. „Mám obrovské štěstí, že jsem vlastně jeden z bratrů Mašínů a zároveň jsem bratr Krále Šumavy, to se, myslím, jen tak někomu nepovede,“ neskrývá radost herec. Na otázku, zdali věřil, že první minisérie Krále Šumavy bude úspěšná a bude mít pokračování, herec odpověděl: „Domnívám se, že tento příběh si to skutečně zaslouží. V první minisérii jsme dle mého skončili takzvaně v nejlepším, takže jsem moc rád, že se pokračuje. Natáčíme současně druhou a třetí řadu, pak si budou muset diváci asi chvíli počkat na další,“ uvedl.

Druhou řadu úspěšného miniseriálu by měli diváci spatřit v příštím roce.

„Je to velká a skvělá výzva,“ říká k natáčení režisér druhé a třetí řady Damián Vondrášek, který v loňském roce získal, ještě jako student FAMU, za seriál Pět let cenu na festivalu Serial Killer za nejlepší webový seriál. Se svým předchůdcem se shoduje: „Ze všeho nejvíc řešíme s Davidem Ondříčkem postavy. Zároveň se snažíme co nejvíc navázat na první sérii, abychom divákům ukázali tuhle nelehkou dobu novou optikou. Na Josefa Hasila čekají zásadní životní zkoušky, a zatímco první série se do velké míry věnovala Hasilovu bezstarostnému mládí a chování, teď přichází na důsledky jeho konání. Diváci tak mohou očekávat, že přituhne.“

Miniseriál byl v nedávné době na festivalu Finále Plzeň oceněn Zlatým ledňáčkem, cenou pro nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii film a minisérie. S mezinárodní odbornou porotou se na tom shodla i porota studentská. „Toto ocenění potěšilo celý tým, nabilo nás to novou energií. Je vidět, že děláme něco, co se lidem líbí a co má cenu. Zejména ocenění studentské poroty pro nás byla hrozně milým překvapením, protože to je přesně náš záměr, natočit seriál tak, aby přiblížil dobové události zejména mladším generacím,“ řekla Deníku producentka Daria Špačková.

Všechny tři minisérie Krále Šumavy byly v letech 2022-2023 podpořeny z dotačního programu Plzeňského kraje a ve spolupráci s Regionální Filmovou Kanceláří Plzeňského kraje.