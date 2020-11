„Vše jsem s mými kolegy sdělil písemně opakovaně zastupitelům, radním i vedení nemocnice. Dne 28. září jsme v dopise podepsaném primáři všech akutních lůžkových oddělení sdělili podmínky našeho pokračování v rozdělané práci a eventuálně stažení výpovědí. Hned první náš požadavek na odvolání pana ředitele Vlčka, který hned při svém nástupu rozhodl o redukci akutní lůžkové péče, a návratu pana ředitele Rady, jako garanta rozvoje akutní lůžkové péče, nebyl splněn. Redukce akutní lůžkové péče pod vedením pana ředitele Vlčka rychle pokračuje. Proto na svých výpovědích trváme,“ vysvětlil postoj primář Ondřej Krajník.

Jako velmi vážnou vidí situaci v Sušici i hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová, proto její první kroky vedly právě tam. „Vnímám, že nemocnice je ve složité situaci, proto jsme se rozhodli jako kraj pomoci a hledat řešení pro její záchranu. V zařízení je vypjatá atmosféra po odvolání jednatelů a kvůli tomu tam proti sobě stojí dvě názorové skupiny. Jde ovšem o vztahové věci, které si nemocnice musí vyřešit sama,“ řekla hejtmanka.

Situaci berou vážně a chtějí ji řešit. Plzeňský kraj zřídil pracovní skupinu tvořenou odborníky z krajského úřadu a Nemocnic Plzeňského kraje. Jejím úkolem je do tří měsíců analyzovat v Sušické nemocnici provozní a personální náklady, smlouvy s pojišťovnami a odborné zabezpečení nemocnice. Poté bude kraj rozhodovat o dalších krocích a předloží varianty možností záchrany péče v nemocnici. Vedení města určilo konkrétní osobu, která bude s pracovní skupinou komunikovat.

Kraj nyní podpoří nemocnici i finančně. Po dobu tří měsíců bude přispívat na provoz nemocnice částkou 1,5 milionu korun měsíčně. „To je polovina měsíční ztráty, kterou v současnosti Sušická nemocnice vykazuje,“ dodala hejtmanka.

LÉKAŘI NEPŘIŠLI

Bohužel tři měsíce jsou ale dlouhá doba. Výpovědní doba končí lékařům v následujících dnech a nedostatek personálu může ohrozit další provoz nemocnice. „Chtěli jsme se pokusit domluvit ještě s lékaři, kteří dávají výpověď, aby ji ještě zvážili, alespoň na ty tři měsíce, než kraj předloží varianty. Lékaři ale poslali e-mail, že nemají důvod o ničem jednat. To považuji za obrázek toho, kdo jak to s pomocí Sušické nemocnici myslí,“ řekl starosta Petr Mottl.

Nyní do nemocnice přijeli pomáhat i vojáci kvůli výpadku personálu, který je nakažen koronavirem. Ani tato pomoc ale nenahradí odcházející lékaře. „Když lékaři skončí, tak se bude muset omezit provoz oddělení, kterých se to dotkne. Já doufám, že dočasně. Rozhodně to ale nebude z našeho rozhodnutí, ale z nepochopitelného postoje některých lékařů,“ sdělil starosta.

Stále je zmiňován důvod pro to, aby lékaři zůstali, odvolání současného jednatele Jiřího Vlčka. O tom ale starosta neuvažuje.