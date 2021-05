Dva návrhy ohledně dalšího fungování nemocnice v Sušici předneslo v úterý vedení Plzeňského kraje na společném jednání s městem Sušice, ředitelem nemocnice a zástupci z řad obyvatel.

Nemocnice v Sušici. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Jedna varianta je, že nemocnici bude nadále provozovat město a my se nimi domluvíme a jsme připraveni a ochotni jim na některé vyjmenované činnosti, které vnímáme jako důležité, jim přispívat. Zastupitelstvo by projednalo smlouvu o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu. Druhá varianta je, že v nějaké podobě by činnost provozoval Plzeňský kraj prostřednictvím svého subjektu, který by určitě byl pod koordinací Klatovské nemocnice, kterou bereme v regionu jako nezastupitelnou. To musí být posvěceno zdravotní pojišťovnou, aby hradila činnosti, na kterých se dohodneme s městem,“ představil návrhy náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku Pavel Karpíšek.