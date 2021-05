Klatovská nemocnice může začít připravovat projekt na vybudování urgentního příjmu. Výstavbu v pondělí odsouhlasila Rada Plzeňského kraje. Nemocnice rovněž získá od kraje finanční prostředky na projektovou dokumentaci.

„Rada kraje odsouhlasila uvolnění prostředků ve výši 2,5 milionu korun. Klatovská nemocnice už může začít projektovat, aby následně získala stavební povolení,“ informoval náměstek hejtmanky pro ekonomiku Pavel Karpíšek s tím, že zejména v době covidové pandemie se ukázalo, jak důležité je pro nemocnice takové oddělení mít. Stavět by se mělo začít už v letošním roce. Urgentní příjem by měl vyjít na zhruba 50 milionů korun.

Letos by měla začít rovněž stavba dialýzy za 30 až 40 milionů. „Projekt už je připraven ke stavebnímu povolení,“ oznámil již dříve Karpíšek a dodal, že hotovo by mohlo být už příští rok.

Kraj rovněž chystá Klatovskou nemocnici rozšířit o nový pavilon, stát by měl zhruba 300 až 500 milionů korun. Stavět by se mohlo začít do dvou let.

O stavbě nového pavilonu se v Klatovech hovořilo už před lety, v době výstavby monobloku nemocnice zprovozněného v roce 2012, jeho vybudování se ale nakonec kvůli úsporám zrušilo.

Po Fakultní nemocnici v Plzni je Klatovská nemocnice druhou největší v kraji. Ročně je v ní hospitalizováno přes 13 tisíc pacientů a vyšetřeno přes 149 tisíc lidí.