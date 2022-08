Kradl, chytil pracovníka prodejny pod krkem a dal mu pěstí, hrozilo mu vězení

Krádež a napadení pracovníka prodejny si František Aschenbrenner (66) ze Sušice, jehož případ řešil klatovský soud včera, odpracuje. Nebude to poprvé. Zná to i dobře za mřížemi, tam by se ale, jak sám řekl, nechtěl vrátit, a to i vzhledem k jeho věku.

František Aschenbrenner u klatovského soudu. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Většinou byl trestán za krádeže nebo napadení, ale v roce 2011 stanul před plzeňským soudem, jelikož v srpnu v silné opilosti bodl do břicha sušického městského strážníka. Soudce ho tehdy poslal nepravomocně za pokus o vraždu do vězení na 16 let, Vrchní soud v Praze ale případ překvalifikoval a trest snížil na polovinu. Chyytil ho pod krkem a dal mu pěstí I nyní mu mříže hrozily, ale ke všemu se doznal a se soudkyní uzavřel dohodu o vině a trestu. Tentokrát se dostal k soudu kvůli tomu, že ukradl v sušické samoobsluze různé potraviny. Byl přistižen pracovníkem prodejny, který ho vyzval, aby zboží vrátil, ale Aschenbrenner vrátil jen část. Pracovník ho opakovaně zastavil, protože věděl, že má ještě něco schováno, a snažil se ho přesvědčit, aby vrátil i zbylé odcizené zboží. To se ale muži nelíbilo, a tak pracovníka napadl. „Začal do něj strkat tělem, rukama ho chytil za ruku i krk a chtěl opustit obchod, ale v jeho počínání mu bránil i další personál, kdy mu z bundy vypadlo odcizené zboží. Dále napadl pracovníka rukou sevřenou v pěst dvakrát do hlavy a nohou mu dupal na dolní končetinu," uvedla státní zástupkyně. Dále byly personálem uzamčeny vchodové dveře, do kterých pachatel třikrát narazil tělem, snažil se je i rozevřít. „Vše, co bylo přečteno, je pravda," řekl u soudu Aschenbrenner, který již dříve řekl, že nechtěl muži ublížit, ale kradl, protože měl hlad. Odpracuje si trest Za krádeže dostal již dříve obecně prospěšné práce, které vykonal, a tak to stejně díky dohodě se státní zástupkyní a souhlasu soudu dopadlo i nyní. „Obžalovaný je vinen z přečinu krádeže a přečinu výtržnictví a odsuzuje se k úhrnnému trestu 300 hodin obecně prospěšných prací," vyřkla verdikt soudkyně Martin Šimánková. Pojišťovně musí Aschenbrenner zaplatit škodu 3546 korun. Státní zástupkyně se vzdala práva odvolání, rozsudek je tak pravomocný.

