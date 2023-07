Prvním koupalištěm na Klatovsku, kam se mohli lidé vydat za koupáním, byly Klatovy. Své brány otevřely městské lázně již 1. června. Novinek se přímo na koupališti návštěvníci letos žádných nedočkají, jen si o trochu více připlatí. I tak ale jde o jedno z nejnižších vstupných v okrese. Vedení města k tomuto kroku přistoupilo, jelikož se vstupné již dlouhé roky nezvedalo. Dospělí tam ještě vloni zaplatili za den 40 Kč a děti a senioři 30 Kč. „Otázka vstupného se řešila v radě města, byly tlaky na to, aby se cena upravila. Dospělé vyjde vstupenka na celý den na 50 Kč a děti a seniory na 35 Kč,“ uvedl ředitel Technických služeb města Klatovy Libor Hošek s tím, že vyšší vstupné bude i v krytém bazénu, kde je během července odstávka.

Klatované v letošním roce mohou vůbec poprvé využívat městské hromadné dopravy, která zajíždí až ke koupališti, což lidé oceňují, především kvůli mnohdy nedostačující kapacitě parkoviště. „Je to super, nemusíme jet autem a řešit, zda bude místo. Tohle tam chybělo, lidé o tom mluvili už roky, takže za mě skvělý krok,“ uvedla Klatovanka Marie Babková, která dodala, že to určitě bude využívat i její babička s kamarádkami, které se jinak musely spoléhat na to, kdo je na koupaliště odveze.

V Klatovech začnou v srpnu stavět další kruhový objezd

Dopravce Klatovská dopravní společnost bude tuto novou linku č. 436003 zajišťovat minibusem. Ten bude jezdit z Lub, u Drůbežárny ulicemi 5. května – Puškinova - Národních mučedníků – Studentská - Plánická (u kruhového objezdu) – Plánická - náměstí Míru – Pražská – Dobrovského – Plzeňská - Pod Koníčky – Koldinova – Dukelská - Nádražní (Tylovo nábřeží) – Domažlická – Podhůrecká – Nádražní - Franty Šumavského - Dr. Sedláka (před krytým plaveckým areálem – bude označeno dopravní značkou). Budou jezdit tři spoje k lázním a tři spoje zpět. A důležitou a pro lidi jistě pozitivní zprávou je, že tento autobus je pro cestující do lázní zdarma.

Zvýšit vstupné o 10 Kč se rozhodli také v Janovicích nad Úhlavou. Vloni tam dospělí platili 60 Kč za celoden a zlevněné vyšlo na 40 Kč.

Připlatí si rovněž lidé v Nýrsku. „Zdražuje se vše, tudíž jsme se rozhodli, že zvýšíme vstupné o 15 %,“ sdělil starosta Nýrska Miroslav Rubáš. V loňském roce tam dospělého návštěva vyšla na 80 Kč, děti na 35 Kč, studenty a seniory na 60 Kč. Letos dospělí zaplatí 100 Kč, děti 45 Kč a senioři a studenti 75 Kč.

Kartou platí stále více lidí, pořád jsou ale místa, kde chtějí hotovost

Se zdražováním nepočítali v Sušici, kde již vloni bylo nejdražší v okrese, kdy tam dospělého vstupné vyšlo na 100 Kč a dítě na 60 Kč. Stejné je to i tento rok.

Zdražovat se nechystali ani v Kolinci. „Jelikož máme ještě zafixované ceny energií, tak vstupné necháme na stejné výši,“ uvedl starosta Pavel Princ, takže dospělého tam celodenní pobyt vyjde na 40 Kč a dítě 20 Kč.

Nejlevnějším koupalištěm, co se týče vstupného, jsou Dolany u Klatov. Dospělé tam celodenní vyjde na 30 Kč a děti na 20 Kč.

Na koupaliště rozhodně nemusíte jezdit s taškou plnou jídla či pití, na všech zmiňovaných koupalištích není problém strávit celý den, jelikož nabízí všechna minimálně jeden stánek s občerstvením.