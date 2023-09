Kostel svatého Mořice na Mouřenci nad šumavským Annínem slaví 30 let od záchrany a znovuvysvěcení.

Kostel sv. Mořice na Mouřenci. | Foto: FB: Mouřenec

Románsko-gotický chrám ze 13. století, jeden z nejstarších na Šumavě, po válce zchátral a za minulého režimu ho lidé zničili a rozkradli. Díky iniciativě odsunutých rodáků a jejich sbírce se ale podařilo kostel s barokní kostnicí opravit a 26. září 1993 ho znovu vysvětil českobudějovický biskup Antonín Liška. Třicáté výročí těchto událostí si lidé z obou stran hranice připomenou o tomto víkendu při česko-německé slavnosti.

Začne v sobotu v 10 hodin výstavou fotografií a promítáním videí mapujících nedávnou minulost a současnost kostela ve stodole na návsi v Anníně. Vernisáž doprovodí hudební duo Harald Dobler a Johanna Treimer z Viechtachu. Hlavním bodem programu bude od 14 hodin česko-německá poutní mše svatá za účasti rodáků a místních lidí, kterou bude celebrovat emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Mši doprovodí sušický sbor Svatobor, který byl i u slavnostního znovuvysvěcení před 30 lety. Odpoledne bude věnované neformálním rozhovorům a setkání Čechů a Němců. Večer od 19 hodin kostel na Mouřenci rozezní koncert světově uznávaného houslového virtuosa Pavla Šporcla, který zahraje klasické i populární skladby.

Drogy prodávali na zavolání, od pervitinu se distancují. Svědci vypovídají různě

V neděli program pokračuje česko-německým setkáním. Od 14 do 16 hodin bude kostel přístupný k prohlídkám a před kostelem budou hrát dechové kapely Die Biei Blech Blosa z Bodenmaisu a sušická Solovačka. „Máme důvod se radovat a být vděční. Spolek rodáků Fördekreis zur Erhaltung von St. Maurenzen kostel zachránil před zkázou a náš spolek Přátelé Mouřence usiluje o jeho další obnovu a oživení a pořádá duchovní a kulturní akce. Mouřenec má obrovské štěstí. Má u sebe dva spolky, které výborně spolupracují a jejich členové se stali dobrými přáteli. Máme společný cíl. Chceme, aby kostel byl místem smíření a přinášel radost a sílu lidem dobré vůle z obou stran hranice,“ říká předseda spolku Přátelé Mouřence Lukáš Milota a dodává: „Daří se nám společně také kostel neustále zvelebovat. Důkazem je obnovený nátěr fasády, který v uplynulých letech spolufinancovaly naše spolky, církev a Česko-německý fond budoucnosti. O dokončení nátěru všech zbývajících stěn vděčíme místní firmě a jednomu nadšenci, kteří práce provedli jako dobrý skutek a sponzorským způsobem. Díky nim se podařilo také po letech umístit do výklenku nad vchodem do kostela pískovcovou sochu sv. Mořice, kterou před šesti lety vytvořil pro kostel sochař Bartoloměj Štěrba.“

Česko-německou spolupráci si pochvaluje i současná předsedkyně německého podpůrného spolku Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen: „Třicet let je dlouhá doba. Tak dlouho trvá přátelství lidí kolem Mouřence. Uprostřed Evropy tady ukazujeme, jak se lidé můžou po válečných a totalitních dobách znovu najít. Už 30 let je kostel svatého Mořice středobodem na mostě mezi Bavorskem a Čechy.“

Místostarostu vystřídá v nemocnici nový jednatel. Otvírají se i nová oddělení

Mouřenec má letos hned dva důvody ke slavení. Kromě 30. výročí znovuvysvěcení si připomíná i 20 let, kdy díky další německé sbírce přibyly do věže dva nové zvony sv. Mořic a sv. Vintíř. Na jejich počest uspořádali na Mouřenci koncert legendárních sourozenců Hany a Petra Ulrychových a skupiny Javory, který bude ve čtvrtek 5. října v 19 hodin. Vstupenky na velké mouřenecké koncerty je možné vždy kupovat v kině v Sušici a online na www.sirkus.cz. „Sourozenci Ulrychovi v našem regionu už dlouho nevystupovali a možná by to tak bylo i dál. Jsem rád, že se podařilo po několika letech koncert domluvit a věřím, že přijedou posluchači z blízka i z daleka. A když je to koncert ke 20. narozeninám našich zvonů, těším se, že kromě písní Javory, Ideál, Kdysi před léty nebo Zvláštní znamení, zazní i krásná píseň Zvon, kterou ty naše zvony důstojně oslavíme,“ uzavírá Milota.