V reakci na koronavirovou krizi začínají města a obce sčítat ekonomické dopady. Některá z nich žádají o úvěry, jiná pokryjí finanční ztráty z úspor z předchozích let. Krajská metropole přijde kvůli pandemii v tomto roce o zhruba 560 milionů korun na daních, odhadem dalších 250 milionů korun dá na mírnění jejích dopadů. Situaci chtějí řešit plzeňští radní především využitím úspor. Pomůže také prodej městského majetku, který by Plzni mohl vynést minimálně 200 milionů korun. Město chce prodat bývalé sídlo KSČ na Americké třídě, budovy Komorního divadla nebo kasáren Zátiší.

„Ztráty pokryjeme z úspor z minulých let. Výpadek příjmů budeme řešit také posunutím některých naplánovaných investic. Škrtat se budou ale jen minimálně,“ sdělil radní pro ekonomiku David Šlouf. S využitím úvěru město zatím nepočítá.

ÚVĚR PRO KLATOVY

V Klatovech poklesly příjmy zhruba o 60 milionů korun. Protože nechtějí zastavovat žádné rozjeté projekty, požádají o úvěr. „Do 30. června 2023 bude možné čerpat úvěrový rámec sto milionů korun. Hledáme tip úvěru kontokorentního nebo revolvingového, který nám umožňuje načerpávat prostředky a průběžně je splácet,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

ROKYCANY VÁHAJÍ

Rozpočet Domažlic je od posledního jednání zastupitelstva ‚štíhlejší‘ o 30 milionů korun. Jsou to zatím první důsledky sníženého příjmu. „Vycházíme z odhadů propadu daňových příjmů. Zatím nejsme schopni vyčíslit ostatní dopady do rozpočtu. Co už dnes víme je, že například Správa sportovních zařízení města má za první čtyři měsíce výraznější propad než jsme předpokládali,“ řekl starosta Zdeněk Novák na jednání zastupitelstva.

„Už teď jsou nižší příjmy z daně z přidané hodnoty i z daní z příjmů fyzických a právnických osob. Přirozeně klesnou příjmy i z pronájmu. Řadu akcí jsme museli omezit,“ dodal k tématu místostarosta Domažlic Stanislav Antoš s tím, že zastupitelstvo také schválilo úvěr ve výši 15 milionů korun, který bude město splácet po dobu pěti let od letošního července. Z jiných zdrojů město peníze čerpat nehodlá.

Rokycany zatím s opatřeními váhají: „Případné finanční přesuny zatím neřešíme. Čekáme, jak rozhodne poslanecká sestava,“ uvedl starosta Václav Kočí.

Tachov musel pozastavit plánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení. „Rekonstrukci společenského areálu Mže však nezrušíme,“ doplnil starosta Ladislav Macák.

(pro, dl, hav, kůt, jk)