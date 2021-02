Tehdy jsme o tanečních psali:

Mládež v Klatovech vyvrací argumenty, že ji nebaví nic jiného, než sedět u počítačů. Zájem o taneční je u ní tak velký, že musely být opět otevřeny dva kurzy.

První zahajovací lekce se konala v pátek. U šaten bylo možné sledovat, jak jsou někteří mladí muži v oblecích nesví a nervózní, což bylo vidět i u některých slečen. „Zájem byl velký jako vloni, proto jsme udělali dva kurzy, které běží současně, což je novinkou. Minulý rok na sebe kurzy navazovaly, takže se konaly od ledna až do června. Nyní je první kurz, kam se přihlásilo 33 párů, od 17 hodin a druhý, kde je 50 párů, od 20 hodin," informovala Petra Tománková, která má v Městském kulturním středisku Klatovy taneční kurzy na starost.

Taneční kurzy vede jako již tradičně Evžen Krejčík z Taneční školy Krejčík, který své svěřence naučí během lekcí 23 tanců. „V základu se naučíme pět standardních tanců a pět latinskoamerických. Součástí lekcí je také stolování a slavnostní večeře, prodloužené lekce a závěrečná lekce, kde děti ukáží vše, co se naučili," popsal Krejčík.

Ze zájmu mládeže má radost. „Všichni jsou šikovní. Myslím si, že nikdo z nich nejde z donucení, domlouvají se skupinky kamarádů, tak si to užívají. Chceme to dělat i takovou formou, aby na to vzpomínali, aby je to nenudilo, i když určitá pravidla dodržovat musí," řekl Krejčík.

Ti, kteří se do tanečních kurzů nedostali, nemusejí zoufat, na podzim se budou otevírat další. „Podzimní kurzy budou v úterý od 19 hodin. Termíny zveřejníme koncem školního roku, kdy se pak mohou začít zájemci hlásit. Kurzy by začínaly od září," uvedla Tománková.