Německo ještě více utáhuje šrouby na hranicích s Českem. Poté, co kvůli pašerákům lidí nedávno zintenzivnilo kontroly podél hranic, nyní obnovuje stacionární kontroly. Platí na deset dní počínaje pondělkem. O záměru spolkového ministerstva vnitra informovala v pondělí agentura DPA a deník Welt. Informaci odpoledne potvrdilo spolkové ministerstvo vnitra.

Hranice mezi Kraslicemi a Klingenthalem. | Foto: Deník / Roman Cichocki

Jak uvedlo ministerstvo kontroly mohou být prodlouženy až o dva měsíce. Podobně už policisté hlídají na vybraných místech na německo-rakouské hranici. Německo teď hodlá o svých krocích zavést kontroly na hranicích s Polskem, Českou republikou a Švýcarskem informovat Evropskou komisi. Podle německých médií donutily spolkovou ministryni vnitra Nancy Faeserovou k tomuto kroku obavy z průniku teroristů a izraelský konflikt.

Ministryně přitom ještě nedávno tuto variantu odmítala a tvrdila, že postačí zesílené hlídky, které auta zastavují při podezření z pašování lidí. Požadavky ministrů vnitra ze Saska a Braniborska na stacionární kontroly tak zřejmě vyslyšela až nyní. V posledních měsících několikrát argumentovala, že se domnívá, že rozšíření pevných kontrol by bylo neúčinné. Protože přesto pravidelně prodlužovala kontroly na hranicích s Rakouskem, Unie a AfD ji z tohoto rozporu opakovaně obvinily.

Sršeň asijská v Sokolově či Chebu? Mapa předpovídá vhodné podmínky

Policejní šéf Heiko Teggatz řekl deníku Welt, že chystané opatření je správné. „Z Blízkého východu se pravděpodobně valí další vlna uprchlíků směrem k Evropě a Německu a nemůžeme vyloučit, že mezi uprchlíky mohou být také teroristé z Hamásu nebo Hizballáhu,“ podotkl.

Stacionární kontroly by vznikly zřejmě jen na frekventovaných přechodech. I tak by znamenaly komplikaci pro tisíce Západočechů, kteří dojíždějí do Německa za prací. „Na namátkové kontroly jsme zvyklí. Policisté zastavují hlavně dodávky, velké zdržení to ale neznamená,“ komentoval nedávné posílení kontrol Miroslav ze Sokolovska, jeden z českých pendlerů.

Příběh vítěze Velké pardubické Faltejska začal na farmě u rodiny Baštových

Od začátku ledna do konce září požádalo v Německu poprvé o azyl 233 744 lidí, což je zhruba o 73 procent více než ve stejném období loňského roku.