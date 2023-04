Odstranit stres a vzájemné poměřování dětí v prvních třech ročnících základních škol. To je cílem nedávného rozhodnutí ministerstva školství o tom, že by žáci prvních, druhých a třetích tříd základních škol nedostávali klasické známky, ale nahradilo by je takzvané kriteriální hodnocení.

„Známky mají několik nevýhod, jedna z nich je, že známka je nekonkrétní. Když žák dostane jednu známku z celého předmětu, je to všeobecné číslo, ze kterého nezjistí, co přesně zvládá lépe a co hůře,“ vysvětluje Aneta Lednová, mluvčí ministerstva.

Ve školách a především u veřejnosti se však rozhodnutí nesetkalo s jednoznačně kladným přijetím. A to i přesto, že na některých školách v Plzeňském kraji už slovní hodnocení těch nejmladších žáků několik let praktikují a mají s tím dobré zkušenosti. „Rozhodnutí o slovním hodnocení u těch nejmenších považuji za rozumné, my tak hodnotíme naše žáky už deset let. Rodiče k nám dávají děti už s tím, že o tom vědí a se slovním hodnocením souhlasí. Od 3. třídy máme částečné slovní hodnocení, děti jsou hodnoceny procenty a ještě k tomu mají v pololetí a na konci roku slovní hodnocení,“ říká Ivana Loukotová, zástupkyně ředitelky Gymnázia Františka Křižíka a základní školy v Plzni a dodává: „ Známky jsou jenom čísla, ale ve slovním hodnocení se daleko lépe popíše, jaké dovednosti a vědomosti žák má. Chceme, aby se děti učily pro sebe a ne pro známku.“

Naopak u výhod klasického známkování zůstávají na Bolevecké základní škole v Plzni, kde tak známkují všechny žáky od 1. až do 9. ročníku. „Pokud nebude změna povinná, u tohoto systému pravděpodobně zůstaneme, rodiče i žáci jsou na něj zvyklí. Sami ho požadují a pro vyučující není například při uzavírání známek v pololetí a na konci školního roku tolik časově náročný. Už tak jsou vyučující zvlášť v tomto období zahlceni administrativou a řadou dalších povinností. To ale neznamená, že naši žáci nedostávají žádnou zpětnou vazbu. Během celého školního roku probíhá průběžné slovní hodnocení jejich vzdělávání, včetně sebehodnocení,“ vysvětluje ředitel školy Filip Horák.

Klasické známkování dle dosud platných Pravidel hodnocení využívají i na 28. základní škole v Plzni-Lobzích. „Pokud by měla nastat změna, bude třeba vše důkladně promyslet, naplánovat a realizovat ve spolupráci s odborníky, učiteli, žáky i rodiči. Lidová tvořivost jednotlivých učitelů by mohla způsobit více škody než užitku. Osobně se přikláním ke kombinaci známky a slovního hodnocení. Známka dává rychlou a jasnou zpětnou vazbu o kvalitě a stupni získaných vědomostí a slovní hodnocení zase říká, co a jak konkrétně žák umí a čemu by se měl více věnovat,“ říká Pavla Jedličková, ředitelka školy.

Podobný názor převládá i mezi rodiči, z nichž větší část by raději zůstala u dosavadního způsobu hodnocení, tedy klasickými známkami. Lépe se podle nich orientují a vidí v tom i určitou tradici. Slovní hodnocení by pak mohlo známky doplnit.

„Upřednostňovala bych dosavadní hodnocení známkou, jako to teď v naší škole máme a možná bych to doplnila o slovní hodnocení. To by bylo užitečné pro mě, ale pro dítě určitě známka, aby samo vědělo, jak na tom je. Je to jednoduché, z textu to třeba úplně nepochopí,“ uvažuje čtyřiatřicetiletá Michaela, maminka prvňáčka z Červeného Újezdu u Plzně.

„Určitě bych raději měl klasické známky, protože ty mají větší vypovídací hodnotu a dítě je pak více motivované. Když dostane dvojku, tak ho to mrzí a chce se zlepšit. Nevím, jestli by slovní hodnocení dítě nutilo se zlepšovat,“ říká rozhodně dvaatřicetiletý Zdeněk z Kařezu, otec dvou dětí.

Se slovním hodnocením má naopak dobré zkušenosti třiačtyřicetiletá Daniela Zoubková z Plzně, jejíž dcera chodí do 2. třídy. „Ve škole, kam dcera chodí, se slovní hodnocení používá a mně maximálně vyhovuje. Vím, kde jsou její slabiny a kde má v učení problém. To jsem u svých starších dětí, které ještě dostávaly klasické známky, z výsledné známky nepoznala,“ pochvaluje si Daniela.

Pro úspěšné zavedení novinky bude důležité, jak ji přijmou rodiče dětí. Předcházet by mu tedy mělo pečlivé vysvětlování a vhodně zvolený způsob komunikace ze strany ministerstva a také pedagogů, kterých se slovní způsob hodnocení rovněž významně dotkne. Každý předmět by měl mít několik kritérií a u každé oblasti bude učitel vyznačovat míru toho, jak to žák zvládá. Pro sjednocení přístupu tak bude nutné proškolení učitelů, protože dovednost hodnocení bez známek se nedá naučit ze dne na den.

Rozhodnutí ministerstva školství o kriteriálním slovním hodnocení pro žáky prvních tří ročníků základních škol by však mělo platit nejdříve za dva roky.