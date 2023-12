Stejně jako patří ke Štědrému dni slavnostní večeře a dárky, patří ve Štěpánovicích ke druhému vánočnímu svátku vystoupení známého sboru Šumavan z nedalekých Klatov v tamním kostele. Úvodu akce se tentokrát ujal farář Jan Wirth a poté už přišel na řadu zpěv.

Vystoupení Šumavanu v kostele ve Štěpánovicích. | Video: Deník/Milan Kilián

Moc ale nescházelo a lidé se na oblíbené akci nesešli. „Letos to bylo velice dobrodružné, protože naše sbormistryně dostala horečky a my jsme od rána od devíti řešili nastalou situaci. Dnes máme totiž pravidelně dva koncerty, jeden v Klatovech a jeden ve Štěpánovicích,“ uvedla Jiřina Adámková ze Šumavanu a dodala, že sbor má vystoupení v malé vísce velmi rád, a proto by ho mrzelo, kdyby nemohl přijet. Nakonec se ale řešení našlo. „Jeden ze členů sboru, Stanislav Smitka, se uvolil, a jak se říká, odmával to. Bez něj bychom tady nemohli být,“ konstatovala Adámková, která stejně jako ostatní odjížděla velmi spokojena. „Bylo úžasné pozorovat, jak lidé s námi zpívali. A především mezi nimi bylo hodně malých dětiček, které všechny koledy znaly,“ pochvalovala si Adámková.

Zdroj: Deník/Milan Kilián