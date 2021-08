O tomto víkendu se měl konat na Šumavě třetí koncert pro čistou Šumavu s Markem Ztraceným. Kvůli předpovědi počasí ho ale pořadatelé zrušili.

Koncert Marka Ztraceného za čistou Šumavu na Kašperku. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Koncerty jsou vždy pořádané na jedinečném místě kvůli nezapomenutelné atmosféře spojené s přírodou. Letos to mělo být spojeno se západem slunce, příjemnou výzdobou. V dešti, deseti stupních s možným výskytem bouřek tohle bohužel nedokážeme zařídit. Jsme tak kvůli počasí donuceni koncert přeložit, a to i z důvodu složitosti přípravy koncertu v takovém počasí. Nyní nedokážeme říct termín nového koncertu kvůli Markově vytíženosti, rozhodně to nebude ale do konce tohoto roku,“ informoval Richard Brož z WeLoveŠumava.