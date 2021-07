Na koncert v Klatovech se železnorudský zpěvák těšil. „Dá se říct, že je to pro mě takové, jako kdybych hrál doma. Mám vztah ke Klatovům, naučil jsem se zde hrát na piano, můj malej tady hraje hokej, měl jsem tady kapelu, první holky, jde o moji srdcovou záležitost,“ řekl zpěvák.

Je rád, že už se opět rozjelo koncertování, ale příliš mu nevadila ani přestávka. „Mrzí mě, že lidé byli nemocní, ale pauza pro mě měla také svůj smysl. Musím ale říct, že jakmile jsem se postavil na pódium, tak jsem si řekl, že právě to jsem já, že to mi chybělo. Snažil jsem se pauzu využít, ale chybělo nám hraní, spíš jsem se bál, jestli lidé budou chtít chodit. Ale máme všude narváno a my se jim snažíme to udělat hezké a já doufám, že se to povede i v Klatovech,“ přál si před koncertem Ztracený a dle zaplněného náměstí a bouřlivě tleskajících zmoklých lidí, se jim to povedlo. Nejednou tak zpěvák ocenil, že i v takovém počasí lidí přišli a vydrželi po celou dobu.

„Byla to pecka, fakt super. Škoda tedy toho deště, ale Marek je nepřekonatelný, takže to nemělo chybu ani tak. Krása, moc jsme si to užili,“ řekl po koncertě nadšená fanynka Jana Babková, která strávila na koncertech Ztraceného poslední dny, jelikož byla i na v Plzni na Tour de Léto. „Je to víc než koncert. Lidé přijdou a je program po celý den, chodí se mezi nimi jako kdyby přišli na návštěvu na zahradu. Je to super, i když náročné, ale krásné,“ okomentoval zpěvák.

Byl hlavním bodem nedělního programu na pouti, ale na atrakce se nechystal. Nemá na ně nejlepší vzpomínky. „Mám rád tu atmosféru, ale pamatuji si, že jsem asi před sedmi lety šel na klatovskou pouť na atrakci, která se se mnou hrozně točila a kromě toho, že mi vypadalo všechno z kapes, tak jsem se pak i pozvracel a jel jsem zpátky na Rudu,“ podělil se o zážitek nyní již s úsměvem.

Pouť si ale užily tisíce lidí, a to ať už program na náměstí, v letním kině, na výstavách a hojně i na atrakcích na Erbenově náměstí. „Jsme rádi, že naše město opět ožilo pouťovým veselím a věřím, že tyto dny splnily všechna očekávání. Program byl pestrý a lidí přišlo hodně. Občas sice nepřálo příliš počasí, ale i tak si myslím, že se pouť vydařila,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Alena Kunešová.