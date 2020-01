Návštěvnické centrum šumavského národního parku na Kvildě pořádá od úterý 14. ledna do pátku 17. ledna komentované vycházky za zvířaty.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Každý den v 10 hodin se můžete vydat na vycházku k rysímu výběhu a poznat, jak vypadá život největší české kočkovité šelmy. Za jeleny se můžete vydat od úterý do pátku vždy ve 13 hodin, při vycházce do výběhu se dozvíte podrobnosti o tom, jak jeleni žijí. O víkendu se pak budou konat komentované prohlídky na obě témata zároveň, a to v sobotu i neděli ve 13 hodin.