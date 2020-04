Velký dopad má současná situace, kdy se nekonají žádné kulturní akce, na provozovatele atrakcí. Přicházejí o mnoho peněz, někteří by mohli i zkrachovat.

Ilustrační foto.

Velkou ránou je to i pro klatovského majitele atrakcí Vlastimila Lagrona. „Je to velice špatné, vůbec nevíme, dokdy to potrvá. Naše činnost skončila v polovině října minulého roku a od té doby se nic nevydělávalo,“ řekl klatovský provozovatel atrakcí Vlastimil Lagron, který vůbec nedokáže říct, jak velké ztráty to bude pro něj a jeho kolegy znamenat.