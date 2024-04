Panuje letní počasí a mnozí Klatované ho využívají k procházkám do Mercandinových sadů. V posledních dnech však některé pobouřilo, že je zavřená Kolonáda s občerstvením. Blíží se ale konec prací, které byly nutné udělat v tomto termínu.

Připojení Kolonády na kanalizační řad. | Foto: se svolením města Klatovy

V parku počátkem dubna začaly stavební práce spočívající v napojení objektu Kolonády na kanalizační řad. Mnozí lidé namítali, že to mohlo být uděláno v době, kdy byla Kolonáda uzavřena, ale to nebylo možné. „Realizace napojení byla dlouhodobě plánovaná tak, aby proběhla v souběhu se stavebními pracemi cyklostezky v Puškinově ulici, kde došlo k napojení do veřejné kanalizace. Akce je realizována řízeným protlakem s nutností výkopu v místě napojení v Puškinově ulici. Z tohoto důvodu musel být přerušen provoz Kolonády," informovala Správa nemovitostí Klatovy, která je správcem Kolonády.

V současné době se práce schylují k závěru a od čtvrtka 11. dubna již bude provoz obnoven.