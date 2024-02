Už toho máme dost, vyjíždíme. Chceme férové prostředí, ne bezcelní dovoz. Chceme produktivní potraviny ne papíry. Taková a mnohá další hesla měli vylepené na svých traktorech zemědělci, kteří se vydali na protestní jízdu na Klatovsku.

Zhruba tři desítky traktorů se vydaly ve čtvrtek dopoledne z Číhaně na protestní jízdu zemědělců. | Video: Daniela Loudová

Zhruba tři desítky zemědělské techniky vyjelo ve čtvrtek dopoledne z Číhaně na Klatovy. Nechtěli dle svých slov blokovat dopravu, jen upozornit na podmínky, které se jim nelíbí.

Hlavní tah na Klatovy a následně i městem si vybrali zemědělci z Klatovska pro svoji protestní jízdu, která byla naplánována po celé republice od 10 do 12 hodin. V Klatovech trasa směřovala k nemocnici, na Štěpánovice, přes obchvat, a přes Beňovy zpět. Řidiči se tak museli v těchto místech potýkat s kolonami.

"Dnešní akce je naplánovaná Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR, chceme se připojit k evropské stávce zemědělců s tím, že chceme ukázat na podmínky, se kterými nesouhlasíme, které se nám nelíbí. Jde o již několikrát zmiňovaný Green Deal, samozřejmě nadměrná byrokracie a nelíbí se nám dovozy z třetích zemí, z Ukrajiny do České republiky, protože nesplňují podmínky a standardy, které musíme splňovat my. To je to hlavní dnešní stávky. Nechceme omezovat občany ČR, chtěli bychom upozornit jen na naše podmínky. Jsme nespokojeni s nastavením společné zemědělské politiky v ČR, což dopadá na menší a střední podniky," řekl k důvodům stávky předseda představenstva výrobního obchodního družstva Svatobor Jan Pavlíček.

Zastupuje podnik, který hospodaří na zhruba dvou tisících hektarech a nové nastavení společné zemědělské politiky připravilo podnik o podpory ve výši zhruba 20%. "Když uvedu příklad, tak pokud máme zaplatit nájem z polí a daň z nemovitostí, tak podpora, kterou dostaneme od státu, tak ta nám nestačí, abychom pokryli tyto náklady. Chceme poukázat i na pravidla mezi menšími zemědělci, nemáme nic proti nim, spolupracujeme s nimi, ale chceme, aby byly pro všechny stejná pravidla," dodal Pavlíček.