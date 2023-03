Tu si přišla poslechnout i její maminka a další příbuzní. Umělkyně, která nejde pro silnější slovo daleko a která publikum pobavila nejen mluveným slovem, ale i erotickým tancem s lahví piva, Deníku po vystoupení přiznala, že vystoupit před jejími blízkými pro ni bylo velmi těžké. „Já jsem se strašně zasekávala, protože jsem zvažovala každé slovíčko, každý neslušnější výraz. Celé jedno téma jsem radši přeskočila, nedá se to před maminkou, navíc tu byly tety…,“ svěřila se Kočičková, které tradičně udělalo radost klatovské publikum. „Tady je vždy skvělé. Ani jsem dnes na pódiu neřekla, jak je mi tu vždy krásně. Já jsem tady chodila do tanečních, tak ten tanec, co jsem tu předvedla, byl speciálně pro manžele Sudovy, aby věděli, co mě naučili. Ale stejně jsem byla hodně svázaná, takže jsem něco vynechala, protože to by bylo hodně sprosté,“ smála se Kočičková. I ji potěšilo, že se podařilo vybrat celkem 105 tisíc korun. „Jsme rádi, že tak dlouhou dobu chodí tak velký počet lidí. Peníze použijeme na provozní náklady organizace, zejména na udržení pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,“ řekl hlavní organizátor Lukáš Kroupa.