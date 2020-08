Na to, co v knize Dary Pošumaví najdete, jsme si s autorkou povídali v následujícím rozhovoru.

O čem vypráví vaše kniha? Kam čtenáře zavede?

Kniha Dary Pošumaví seznámí čtenáře s příběhy jedné šumavské rodiny, která svými toulkami krajinou zažívá mnohá dobrodružství, sbírá dary přírody a následně z nich tvoří. Je plná nejen příběhů, ale i pracovních postupů, receptů a lesních her. Děj je vsazený do střední části Šumavy. Do míst, která nejsou příliš známá, ale vryjí se hluboko do paměti lidí svým geniem loci.

Primárně je určená rodinám s dětmi, dětským skupinám, ale na své si zde přijdou i tvořivě činné dospělé osoby.

Zdroj: Foto: archiv autorky

Co vás přivedlo k jejímu napsání?

První myšlenka k napsání této knihy ke mně přišla při kojení mého syna. Přemýšlela jsem, co budeme se starší dcerou vyrábět z přírodnin, které jsme nasbíraly při venkovní procházce. Jelikož to bylo v říjnu a venku se to hemžilo podzimními plody, tak jsem se rozhodla sepsat pracovní postupy pro výrobu nejrůznějších dárků a ozdob. V noci jsem si pak v hlavě skládala zajímavé příběhy z těchto vycházek. Přičemž jsem se samozřejmě inspirovala i svým dětstvím, které jsem v této části Šumavy prožívala. Přidala jsem pár míst na toulky Pošumavím, zajímavé tipy na lesní hry pro děti a vznikl z toho ucelený rukopis, který čtenáře provází celým kalendářním rokem. Cítila jsem touhu ukázat rodinám s dětmi, že je tu i prostor bez počítačů, mobilů a herních konzolí, který není vůbec špatný.

Plánujete i křest knihy…

Svoji první knihu mám v plánu pokřtít na začátku září, v době pozdního léta. Samozřejmě na Šumavě, téměř v centru dění, a to ve staročeském šumavském duchu.

Budete chtít v psaní pokračovat a vydat další knihu?

Jelikož se Dary Pošumaví už teď těší velké oblibě, tak jsem se rozhodla začít psát druhou knihu. Tentokrát ale z jiného soudku. Bude taktéž ze šumavského prostředí, nicméně trošku ostřejšího rázu. Na své si v ní přijdou příznivci tragédií i lidé, kteří mají rádi humoresky.