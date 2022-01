Pro zájemce je na místě možné ostření bruslí, ale donést si tam musíte svoje, půjčit se nedají.

Kluziště využívají základní a mateřské školy i různá sportovní družstva. Veřejné bruslení pro veřejnost se tak koná v úterý a ve středu od 15.15 do 17 hodin, v pátek od 14 do 18.30 hodin a v sobotu a v neděli od 12.45 do 17.45 hodin.

