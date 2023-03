Dle jejích slov je janovický domov velmi finančně ztrátový. V současné době se v Plzeňském kraji nachází celkem pět zařízení typu Klokánku, kde se starají o děti vyžadující okamžitou pomoc. „Čtyři z nich jsou příspěvkové organizace Plzeňského kraje, které jsou ovšem lépe geograficky umístěny a mají dohromady kapacitu 45 míst. Pro děti i OSPOD jsou tak lépe dosažitelné a jejich kapacita je vytížena cca ze 70 %. Páté zařízení je Klokánek v Janovicích, který již dlouhodobě nemá naplněnou kapacitu a je pro Fond ohrožených dětí nadprůměrně ztrátovým zařízením,“ sdělila Kupková s tím, že situace s potřebnými dětmi, které by vyžadovaly umístění v janovickém zařízení, se nezmění, neboť Plzeňský kraj má již dostatečný počet míst pro tyto děti v geograficky lépe postavených zařízeních a v budoucnu bude také tyto kapacity ponižovat s ohledem na množství přechodných pěstounů v Plzeňském kraji. „Fond ohrožených dětí tak musí reagovat i na potřebnost míst v daném kraji. Věřte, že toto pro mne bylo velmi těžké rozhodnutí, a o to těžší bylo oznámit to zaměstnancům daného zařízení. Všem pečujícím osobám jsme nabídli přestup do jiného zařízení,“ dodala Kupková.

Radost z konce nemá ani ředitelka janovického Klokánku Alena Jandová. „Hodně nás to mrzí. Měli jsme tady skvělý tým a teď musíme skončit. Pro mě je to velký kus života,“ řekla Jandová.

