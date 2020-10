Šumavská příroda, ledovcová jezera a krásné výhledy. O tom zpívá kapela MY4, kterou založil sušický zpěvák Pavel Horejš, ve svém debutovém hudebním singlu Šumava. Navíc chce klipem pomoci šumavskému psímu útulku – Nalezenci Šumaváci.

Foto z natáčení videoklipu k písni Šumava od skupiny MY4. | Foto: archiv skupiny

„Písnička je o tom, jak moc to mám rád, co cítím kolem sebe a co všechno pro mě náš kraj znamená. Mám pocit, že to ze mě ještě nikdy nešlo tak od srdce, jako právě v téhle písni. Skladba se napsala prakticky sama za pár hodin,“ říká Horejš.