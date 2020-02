Po desítkách let skončil jako kastelán hradu Velhartice Petr Mejstřík, nemusí však smutnit, v jeho šlépějích bude pokračovat syn Matěj. Sice přiznal, že v dětství netoužil být kastelánem, ale nyní má velké plány a na práci se těší.

Otec a syn, Petr a Matěj Mejstříkovi si předávají klíče. | Foto: archiv

„Vyrůstal jsem na Velharticích, nyní se po 15 letech vracím zpět. Rád bych pokračoval v práci svého otce a rozvíjel a posouval památku dál. Jako dítě jsem si nikdy nepředstavoval, že bych kastelána dělal, protože jsem viděl časově a fyzicky náročnou práci otce a ne úplně dobré finanční ohodnocení. Od té doby se ale změnila forma a potřeba práce i podmínky, ve kterých vše funguje. I charakter práce už je jiný, spíše v rozvoji cestovního ruchu, což je mi bližší,“ řekl Mejstřík ml., který přiznává, že po patnácti letech mimo domov už ho to táhlo zpět. „Tím, jak stárnu a mám děti, tak si uvědomuji i jiné hodnoty, které jsem dříve neviděl. Je tu krásné a klidné prostředí a doceňuji více i hodnotu domova. Tím, že jsem žil ve východních Čechách, v Anglii, tak jsem získal jinou perspektivu. Jsem rád, že jsem se přihlásil do výběrového řízení a dopadlo to takhle.“