Od pátku do neděle žily Klatovy tradiční poutí, kterou navštěvují tisíce lidí. Patří mezi největší v Plzeňském kraji a je největší akcí roku ve městě pod Černou věží. Návštěvníci i obyvatelé města si užili folkloru, heligonek, atrakcí, nákupů ve stáncích i na řemeslném jarmarku. Nechyběly výstavy a závěrečný koncert na náměstí, kde si lidé zazpívali mnohé hity se skupinou The People.

Koncert The People o pouti v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Mnozí nad cenami jen kroutili očima. "Upřímně říkám, že je to neskutečné. Na pouti si každý rád pochutná například na mandlích v cukrkandlu, ale když jsem viděla, že za ně chtějí 90 Kč a například za Fialky 80 Kč, tak to už je snad vrchol. To si snad myslí, že lidi kradou nebo já nevím. O atrakcích ani nemluvím, ale ty jsou drahé stejně jako už loni, člověk musí počítat, že děti vyprázdní kasičky a i peněženky rodičů, ale už je to čím dál dražší sranda. Ještěže alespoň ty čtvrtky je to o pár korun levnější," okomentovala Klatovanka Gabriela Vojtíšková.

Podobné názory mělo i plno dalších lidí, ale ujít pouť si nenechají a snaží se dětem dopřát radost.

Nechyběl ani déšť, bez kterého už by ani klatovská pouť nemohla být. Tentokrát se dostavil v sobotu večer.

I když ve městě bylo hodně živo do nočních hodin, nemusela policie nikde zasahovat, jak informovala v neděli odpoledne mluvčí Michaela Raindlová.