„Již první den konfliktu s Ukrajinou jsem odeslal dopis v papírové podobě i e-mailem do našeho partnerského města s určitou žádostí, aby to byla i tato městská správa, která se pokusí alespoň říci svůj názor na to, že válečné běsnění je nutné zastavit a že válečný konflikt ve 21. století v Evropě nemá své místo. Do dnešního dne jsem ale žádnou reakci nedostal,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr, který k tomu doplnil: „V současnosti napjaté vztahy by se neměly projevit na nenávisti k lidem z Ruské federace, kteří žijí mezi námi dvacet třicet let, vystudovali tady a jsou zapojeni do společenského života.“