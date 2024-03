Sál radnice v Klatovech zaplnili tento týden sportovci. Konalo se tam tradiční slavnostní setkání úspěšných klatovských sportovců a trenérů s vedením města.

Ocenění úspěšných klatovských sportovců. | Foto: se svolením města Klatovy

Slavnostní přijetí úspěšných klatovských sportovců a jejich trenérů se zúčastnili starosta města Rudolf Salvetr a místostarostové Václav Chroust, Martin Kříž a Pavel Strolený.

Pro pochvalu a poděkování za vzornou sportovní reprezentaci a obětavou trenérskou práci, pamětní plaketu a sportovní tašku s dárky si přišlo 31 mladých úspěšných sportovců a 29 trenérů z oddílů fotbalu, karate, volejbalu, tenisu, plavání, hokeje, gymnastiky, šachů, atletiky, florbalu, juda, fotbalgolfu, basketbalu, badmintonu a stolního tenisu.

Oceněni byli tito sportovci a trenéři:

1) FOTBAL TJ START LUBY

Štěpán Hodan - Štěpán je fotbalovým brankářem a spolehlivou oporou týmu hrající divizi mladších žáků v kategorii U13. Svými výkony při tréninku i v zápasech si řekl o členství v okresním výběru v dané věkové kategorii.

trenér: Václav Řeřicha

Tomáš Batěk - Tomáš je oporou týmu staršího dorostu, který startuje v krajském přeboru. Na postu útočníka vyniká především svojí rychlostí a pohotovostí v zakončení, díky kterému je i velice úspěšným střelcem.

trenér: Oldřich Juřina

2) KARATE - Karate klub Klatovy

Kateřina Ryšavá - Katka patří mezi nejlepší starší žákyně v karate v Plzeňském kraji v disciplíně kumite. V červnu se stala krajskou přebornicí, v říjnu přidala 3. místo na Národním poháru a úspěšnou sezonu završila 3. místem na mistrovství České republiky a zajistila si tak nominaci do centra talentované mládeže.

trenér: Filip Sýkora

Miroslav Šos - Mirek patří mezi nejlepší starší dorostence v Plzeňském kraji v kata a v kumite. Mezi jeho nejlepší úspěchy loňské sezony patří zisk 3 zlatých medailí na Velké ceně Kdyně. Mirek ochotně pomáhá s koučováním nejmladších karatistů a má velké předpoklady se stát dobrým trenérem.

trenér: Lukáš Franc

3) SK VOLEJBAL Klatovy

Kateřina Hessová - Kačka je členkou úspěšného týmu starších žákyň U16, který dosáhl výborného umístění v Českém poháru a postoupil na Mistrovství České republiky. Kačka je nominována do krajského výběru Plzeňského kraje, se kterým se aktuálně připravuje na Olympiádu dětí a mládeže.

trenér: Jan Ludvík

Šimon Zavadil - Šimon stabilně nastupuje na pozici univerzála a je oporou klatovského družstva krajského přeboru v kategorii U18 a hostuje za USK Plzeň v Extralize U18. Šimon už odehrál i pár zápasů za „A“ tým dospělých Klatov.

trenér: Karel Zálešák

4) TENIS - LTK Klatovy

Šimon Janoušek – Šimon je nadějný mladý tenista a vítěz mezinárodních turnajů v Německu a Litvě. V současné době patří Šimonovi 3. místo v České republice v mladších žácích a 1. místo v žácích starších. V evropském žebříčku figuruje Šimon na 4. místě.

Robert Lobovský - Robert je velkou oporou týmu klatovského dorostu v nejvyšší soutěži Junior Tour a družstva dospělých hrající divizi. Momentálně se nachází na 11. místě krajského žebříčku dorostenců.

trenér: Milan Janoušek

5) FOTBAL KLATOVY - SK Klatovy 1898

Martin Šíma - Martin je levonohý, skvěle rychlostně vybavený univerzál, který se nejlépe cítí na defenzivních postech a je jednou z hlavních opor týmu starších žáků hrající Českou divizi v kategorii U15. Jeho silnou stránkou je poctivý přístup k tréninku i zápasu a obrovská vůle po vítězství.

trenér: Jan Ticháček

Denis Lajpold - Denis hraje fotbal za Klatovy již od svých 5 let. V letošní sezoně nastupuje pravidelně za tým U17 (mladší dorost), ale občas nakoukne i do starších kategorií. Svým přístupem k tréninkům a zapálením v zápasech si Denis říká o nominaci do kádru mužů.

trenér: Marek Lukeš

6) PLAVECKÝ KLUB - Klatovy

Beáta Přerostová - Beáta je krajskou přebornicí a bronzovou medailistkou na Jarním poháru desetiletého žactva Čechy v disciplíně 50 m motýlek. V průběhu loňského roku Beata posbírala řadu medailí na soutěžích v Plzeňském a Jihočeském kraji.

trenérka: Věra Šlajsová

Nikol Kotlanová - Niky je přebornicí Plzeňského kraje ve znakových disciplínách a medailistkou z prsařských a polohových závodů. V loňském roce se zúčastnila celé řady závodů včetně několika soutěžních kol Českého poháru.

trenér: Ivan Šlajs

7) HOKEJ – HC Klatovy

Josef Faic - Pepa hraje lední hokej od svých 5 let a v současné chvíli je jedním z nejlepších hráčů týmu starších žáků, kde jednoznačně vede bodovací statistiku celé soutěže. Pepa je obrovský dříč a právem lídr nejen na ledě, ale i v kabině.

trenér: Martin Barčák

Jan Kolář - Honza prošel všemi žákovskými kategoriemi v klubu HC Klatovy a v současné době je kapitánem v týmu dorostu. Honza je velký pracant, což dokazuje při trénincích i zápasech na ledě a svými skvělými výkony útočníka si říká o nominaci do mužské soutěže.

trenér: Radek Krs

8) Oddíl sportovní gymnastiky Klatovy

Julia Maja Cottier - Julie se věnuje gymnastice 7. rokem a právem patří k oporám klatovského oddílu. Svědčí o tom 1. místo v postupovém závodě Západočeského kraje a 2. místo v republikovém finále.

trenérka: Lucie Krýslová

Lucie Viktorie Duchoňová - Lucka patří mezi nejlepší cvičenky oddílu. K jejím největším úspěchům v loňském roce patří 1. a 2. místo v regionálních závodech a 4. místo v postupovém závodě Západočeského kraje s jasnou nominací na republikové finále dorostu.

trenérka: Lucie Duchoňová

9) ŠACHY - Šachklub Sokol Klatovy

Barbora Tykalová - Osmiletá Barča je ve své kategorii republikovou jedničkou. Loni reprezentovala Českou republiku na mistrovství světa, kde obsadila krásné 34. místo. Svůj talent naplno ukázala na nedávno skončeném Mistrovství České republiky mládeže do 10 let, kde suverénně zvítězila a zajistila si postup na mistrovství světa, tentokrát do Brazílie.

trenér: Karel Nováček

Anežka Nová - Anežka získala v loňském roce na mistrovství České republiky dívek do 12 let krásnou bronzovou medaili, a ve stejné kategorii v rapid šachu dokonce stříbro. Díky skvělým výsledkům dostala Anežka možnost reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa v Egyptě, kde se v kategorii dívek do 12 let umístila na úžasném 15. místě.

Trenér a tatínek: Václav Nový

10) ATLETIKA Klatovy

Tadeáš Kalouner - Tadeáš je nadějný mladý sprinter a jeho časy 7,32 na šedesátce a 11,82 na stovce to jen dokazují. Tadeáš zkouší i jiné disciplíny, jako třeba překážkový běh, pětiboj či devítiboj, a je nejlépe bodujícím členem družstva žáků.

trenér: Václav Šelmát

Karolína Machová – Karolína je velkou oporou klatovské atletiky. V loňském roce zvítězila na halovém mistrovství České republiky ve vrhu 3kg koulí výkonem 15,46 metru. Tento výkon překonala venku o rovný jeden metr na MČR v Praze. Na Evropském olympijském festivalu obsadila Karolína krásné 4. místo. Karolína si rozumí i s oštěpem a její nejlepší výkon 43,3 metru to jenom dokazuje.

trenér: Juraj Kudry

11) Sport club Klatovy – oddíl florbalu

Hynek Kollros - Hynek je kategorií starší žák, ale pravidelně nastupuje za dorost v krajské soutěži. Svými výbornými výkony se dostal do širšího výběru reprezentace Karlovarského a Plzeňského kraje.

trenér: Jiří Veselý

Ondřej Dulka - Ondra se florbalu věnuje už mnoho let a jeho výkonnost stále stoupá. Ondra letos hostuje v týmu Gorily Plzeň, kde pravidelně nastupuje v nejvyšší celostátní soutěži dorostenců a juniorů. V příštím roce se s ním počítá do základu klatovského A týmu mužů.

trenér: Tomáš Joachimsthaler

12) JUDO Klatovy, z. s.

Gabriela Chaloupková - Gabča patří mezi velké naděje klatovského juda. V oblastních a mimokrajských soutěžích obsazuje převážně první místa. Na českých pohárech se Gabča pravidelně umísťuje v prvé desítce a její největší úspěch je 3. místo na přeboru České republiky v Ostravě ve váze do 48 kg.

trenér: Rudolf Kortus

David Brotánek - David je krajským přeborníkem ve váhové kategorii do 81 kg. Jeho největším úspěchem je 7. místo na mezinárodním turnaji ve Frankfurtu a 13. místo na přeboru České republiky ve váze do 73 kg. Na českých pohárech se pravidelně umisťuje v první desítce.

trenér: Tomáš Rackovský

13) FOTBALGOLF – FotbalPark Klatovy z. s.

Abigail Baštářová - Ebi se v loňském roce zúčastnila mistrovství Evropy v kategorii juniorů a juniorek do 16 let a obsadila krásné 11. místo. Dále má za sebou 14 ligových turnajů po celé republice a ve své kategorii do 15 let obsadila celkově výborné 5. místo. Její letošní příprava směřuje k jedinému cíli a tím je mistrovství světa v Maďarsku.

trenér: Michal Frous

Nikola Pelnářová - Nikča se v loňském roce stejně jako Ebi zúčastnila mistrovství Evropy, kde ve společné kategorii juniorů a juniorek obsadila skvělé 8. místo. Nikča již nastupuje v ligových turnajích mezi ženami a ve velké konkurenci hráček z celé republiky ji patří krásné 22. místo.

trenér: Petr Pelnář

14) BASKETBAL - BK Klatovy

Kryštof Soukup - Kryštof začal s basketbalem ve školním kroužku na ZŠ Tolstého a zanedlouho se stal oporou týmu nejmladších klatovských basketbalistů hrajících krajský přebor. Svými výkony si řekl o nominaci do týmu žáků starších, kam by měl nastoupit letos na podzim.

trenér: Pavel Naď

Petr Žák - Petr je nejlepší střelcem a úspěšným kapitánem týmu kadetů U17, který díky 2. místu v základní skupině celostátní ligy postoupil do finálové skupiny a bojuje o dvě místa v baráži o účast v extralize v příští sezoně. O Petra se už začínají zajímat renomované kluby z Národní basketbalové ligy mužů.

trenér: Jindřich Svojanovský

15) ZBRKLÝ ÚDER – Badminton Klatovy

Barbora Štampachová - Barča hraje badminton dva roky a pravidelně se účastní turnajů Grand Prix. V listopadu byla oporou klatovského týmu na oblastním přeboru smíšených družstev a třemi výhrami pomohla družstvu k titulu „Přeborník Západočeské oblasti věkové kategorie U13“.

Eliška Charouzová - Eliška stejně jako Barča hraje badminton 2 roky a pravidelně se účastní turnajů Grand Prix ve věkové kategorii U13, kde nasbírala celkem 16 medailí, z toho 4 zlaté. Na republikovém žebříčku figuruje Eliška v první padesátce.

trenér: Jan Matoušek

16) Klub stolního tenisu v Klatovech

Miroslav Reiser - Míra se v letošním roce rozkoukává ve věkové kategorii U15, kde se mu úspěšně podařilo zařadit do špičky v Plzeňském kraji. V letošní sezoně mu patří 10. místo v krajském žebříčku a s tím spojená kvalifikace na Letní olympiádu dětí a mládeže a turnaje TOP 12.

trenér: Lukáš Nedom