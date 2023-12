Za smrt teprve 15letého Honzy, nadějného sportovce z Klatovska, který zemřel letos v létě při školní rozlučce nedaleko Klatov, nebude nikdo potrestán. Ani ten, kdo mu podal alkohol, jenž se mu stal osudným. „Policisté případ prověřovali a nyní ho odložili, protože nebylo prokázáno cizí zavinění na úmrtí chlapce,“ potvrdila Deníku po vánočních svátcích policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že více se vyjadřovat nebude, neboť jde o mladistvého.

S mladým sportovcem se přišly v Klatovech rozloučit stovky lidí. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Tragédie se odehrála letos koncem června na louce poblíž města pod Černou věží, kde deváťáci jedné z klatovských základních škol oslavovali konec roku. Ráno byl patnáctiletý školák nalezen mrtvý. Po činu se vyrojila řada spekulací, např. jedna ze spolužaček měla tvrdit, že ho dva kluci zavřeli do stanu a skákali po něm. Nakonec se ale podle informací Deníku ukázalo, že příčinou smrti bylo to, co bylo jednou z hlavních vyšetřovacích verzí od samého začátku – že hoch zemřel po vdechnutí zvratků poté, co předtím požil alkohol.

Neštěstí zasáhlo nejen jeho spolužáky a blízké, ale celou sportovní rodinu. Zemřelý hoch byl totiž velmi talentovaný judista, úspěchy sbíral na turnajích u nás i v zahraničí. Město Klatovy ho ocenilo cenou Sportovec roku v letech 2022 a 2023. Úspěšně složil přijímací zkoušky na Sportovní gymnázium v Plzni, ale tam už bohužel nenastoupil. Za několik dní, 1. ledna, by Honzovi bylo 16 let.