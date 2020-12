Město Klatovy půjde do roku 2021 s přebytkovým rozpočtem. Zatím ale na příští rok neplánuje žádné velké investiční akce, jisté jsou zatím desítky milionů korun do komunikací.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Věřím, že půjde o přebytkový rozpočet, protože tak jsme ho připravili. Je to standardní základní rozpočet. Nejdůležitější položkou, kterou jsme museli zjistit a ošetřit, jsou sdílené daně. Oproti minulému roku dáváme do rozpočtu částku 270 milionů korun, minulý rok to bylo 335 milionů korun. V částce je zahrnuto zrušení superhrubé mzdy, všechny věci, které leží v parlamentu a nejsou definitivně schváleny. Předpokládáme, že sdílené daně dopadnou dobře a tudíž budeme moci v některém dalším rozpočtovém opatření peníze do rozpočtu přidat,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.