Rally ples, který se uskutečnil v sobotu v kulturním domě v Klatovech bude pro mnohé nezapomenutelným. Díky pestrému programu neměli lidé důvod se ani chvíli nudit. Významným dnem však zůstane i pro jeden pár, kdy muž požádal přímo na pódiu svoji přítelkyni o ruku. Pro některé bylo potěšující i to, že se potkali se závodníkem rally Václavem Pechem.

Již 17. ročník Rally plesu Škodateam rozproudil zábavu v kulturním domě, kterou si užily stovky lidí. Nechyběly soutěže jako stavění matek do věže či vyháčkování dveří u auta a podobně. Pod náporem byly všechny bary a již nedílnou součástí večera jsou vždy různá vystoupení. Tentokrát si diváci užili to nejlepší z laserové show v podání skupiny Pyroterra, ale také robotí tanec v podání části skupiny Hybrids Crew. Taneční vystoupení předvedly skupiny Mini Dolls a Modern.

Žádost o ruku na Rally plese v Klatovech:

Velkým překvapením bylo, když Petr přišel na pódium a nechal si moderátorem Michalem Kavalčíkem vyvolat svoji přítelkyni Nikol a následně ji požádal o roku. Ta zprvu nechápala, co se děje, ale mladý muž mohl být potěšen, jelikož z jejích úst následně vyšlo slovo "ANO".

Obrovskou radost udělaly i výhry v hlavní tombole, a to především zapůjčení Multivanu a dovolená a pak hlavní výhra Jawa Pionýr.

Program si s nadšením užíval také rally závodník Václav Pech. „Už nevím po kolikáté jsem tady, ale chodím sem strašně rád. Je to moc hezká akce. Líbí se mi tady samozřejmě holky, ale to nemůžu takhle říkat, paní by se to nelíbilo, ale jinak je to hrozně hezká zábava a společnost. Na striptýz se podívám, ale jen ze zadních pozic, protože už se párkrát stalo, že mě vytáhli nahoru a to už bych nechtěl opakovat," řekl k plesu Pech a přidal i informace, jak se chystá na Rally Šumava. „Chystáme se intenzivně, i když je auto momentálně rozebrané, protože je konec února. A mám s sebou i fyzického trenéra, který mě hlídá. Makáme na všem. Pojedeme si pro vítězství, pokud nám nezakáží vyhrát," zavtipkoval.

Vrcholem doprovodného programu byl jako tradičně striptýz a návštěvníci si pochvalovali, že došlo k obměně vystupujících i celé show. Jeptiška, která se následně proměnila v plavčici pobřežní hlídky rozvášnila nejednoho muže, a lékař řádně vyšetřil dvě dámy, které si jeho vystoupení nejvíce užily.

O hudbu se po celý večer na velkém sále starala kapela ZEO Orchestra, na malém sále Plán B a po půlnoci se rozjel Kabát Revival West.