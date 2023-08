Před radnicí v Klatovech si lidé v pondělí připomněli srpnové události, kdy tam před pětapadesáti lety projížděly tanky s vojsky Varšavské smlouvy.

Pietní akt k uctění památky obětí okupace v srpnu 1968 v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Den 21. srpen 1968 a 21. srpen 2023 od sebe dělí takřka propastných, alespoň z pohledu našich životů, 55 let. Nicméně je to den, stejně jako 5. květen 1945 osvobození našeho města, na který bychom neměli zapomínat. Byť oproti květnu 1945, kdy toto náměstí jásalo a Klatované se svobodně nadechli, přinesl úplně jinou situaci – vztek, smutek, slzy, tak je to jeden z milníků, který jako společnost nás posouvá dál,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr a dodal: „Pevně věřím, že v dalších letech nezůstaneme k tomuto datu neteční a budeme si připomínat, že do dějin patří nejen ty okamžiky radosti, ale i smutku a je neustále potřeba si je připomínat, především mladší generaci, aby se obdobných chyb pokud možno nedopouštěla.“

Během pietního aktu byly jako tradičně položeny květiny, čímž zástupci města, politických stran, spolků a organizací uctili památku obětí sovětské okupace v srpnu 1968.

