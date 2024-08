Během pietního aktu byly jako tradičně položeny květiny, čímž zástupci města, politických stran, spolků a organizací uctili památku obětí sovětské okupace v srpnu 1968.

„Na řadě míst se dnes sešly desítky, ve velkých městech i stovky lidí, kteří si přišly připomenout 21. srpen 68. Přestože je tomu už 56 let, kdy v naší zemi duněly kola a pásy obrněnců Varšavské smlouvy na čele se sovětskou armádou, myslím si, že v dnešním rozbouřeném světě neztratily tyto dny a jejich odkaz nic ze své aktuálnosti. Chci poděkovat za hrdinství lidí bránících tehdy Československý rozhlas v Praze či v Plzni, kdy se pomocí nich dařilo zajistit jejich vysílání i v následujících dnech. Neměli bychom zapomínat na to, že okupace byla vlastně největší vojenskou operací od dob druhé světové války na území Evropy. Pak také na to, že tato okupace znamenala zničení životů tisíců československých rodin, ať už v době normalizace, ale především i v prvních dnech, protože s sebou přinesla oběti mezi civilním obyvatelstvem," řekl starosta města Klatov Rudolf Salvetr.

Na náměstí se sešlo i několik desítek obyvatel, které se pietního aktu zúčastnily.