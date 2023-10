Někteří řidiči byli v šoku, jiní si z recese fotili cedule, další zuřili. Důvodem bylo jediné, čerpací stanice Orlen Benzina v Klatovech se potýkaly s výpadkem nafty a jedna i naturalu. Na cedulích svítily nuly.

Benzina Orlen v Klatovech ve čtvrtek ráno. | Video: Daniela Loudová

Někteří řidiči, když viděli, že na cedulích u čerpacích stanic svítí nuly, si prvotně mysleli, že Orlen má výpadek a nenaskakují mu ceny, později byli ale vyvedeni z omylu. Nejvíce takto postižena byla pravděpodobně čerpací stanice Orlen Benzina v ulici 5. května, kde ještě ve středu večer nebyla ani nafta, ani ta dražší, ani benzin. Ale později večer a už ve čtvrtek ráno tam řidiči měli možnost natankovat vše, kromě dražší nafty. „Něco takového nepamatuji. Já tankuji jedině u Benziny, ale tohle jsem ještě nezažila. Jela jsem ve středu odpoledne natankovat a v celých Klatovech nebyla na Benzinách nafta, nepředstavitelné v téhle době. To se Orlen pěkně předvedl," zuřila Irena Špačková z Klatov.

A zuřila by i ve čtvrtek ráno, pokud by se vydala směrem na Plzeň, jelikož tam ani nyní není diesel, ani klasický, ani dražší. Musela by přejet na protější čerpací stanici, kde již mají vše.

Zdroj: Daniela Loudová

Výpadek zaznamenali řidiči také při výjezdu ze Kdyně na Domažlice.

Potěšující pro řidiče může být, že cena opět spadla pod hranici čtyřiceti korun.