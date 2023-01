„Během minulého roku jsme vytipovali několik reálných míst, kde by mohly být fotovoltaické elektrárny vybudovány. První bychom chtěli již letos instalovat o výkonu 99,7 kWp na budově Základní školy Tolstého ulice. Ta by představovala určitý pilotní projekt. Předpokládáme investiční výdaje do devíti milionů korun, z čehož dotace pokryje cca 3,5 milionu korun,“ sdělil místostarosta Klatov Václav Chroust, který předpokládá návratnost projektu na úrovni pěti až šesti let při roční výrobě elektřiny cca 97,7 MWh.