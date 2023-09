O tom, že divadlo se dá hrát vždy a všude, je důkazem maňáskové divadlo Šumaňásek, které odehrálo dvě pohádky u Drnového potoka pod Lávkou v Klatovech. A neužily si je jen děti.

Divadélko Šumaňásek v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Šumaňásek je maňáskové divadlo pro malé i velké, za nímž stojí energií nabití Eva Džumagul Krausová a Lukáš Týml. S divadélkem objíždějí mnoho míst, během léta byli k vidění na Hnačově, navštěvují školky, jezdí na zámky, o víkendu vystupovali na pouti v Žinkovech a v pátek odehráli dvě představení právě v Klatovech a na netradičním místě. Kdo by čekal pódium, park či jiné místo, kde se divadla odehrávají, tak se plete. Divadlo se odehrávalo na březích Drnového potoka, na jednom byli herečtí aktéři, na druhém diváci.

Zdroj: Daniela Loudová

A kdo by čekal, že v hledišti seděly jen děti a dospělí si v bistru vychutnávali burčák, tak se mýlí. Pohádku O třech kůzlátkách a Perníkové chaloupce si užili i dospělí, kteří byli dokonce zapojeni i do zpívání a hraní mezi pohádkami. „Já myslím, že je to skvělé, netradiční a děti to bavilo. Celkově se mi tohle místo líbí, tak jim tady držím palce, co ještě dále vymyslí. Skvělé bylo, že i když pršelo, tak pod tou lávkou ani nekáplo," pochvalovala jedna z maminek Lenka Korousová.